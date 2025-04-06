Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.379,83 %-1,10
        DOLAR 37,9927 %0,10
        EURO 41,6814 %-0,75
        GRAM ALTIN 3.710,58 %-2,27
        FAİZ 46,13 %2,06
        GÜMÜŞ GRAM 36,15 %-6,96
        BITCOIN 82.637,00 %-0,49
        GBP/TRY 48,9972 %-1,46
        EUR/USD 1,0956 %-0,87
        BRENT 65,58 %-6,50
        ÇEYREK ALTIN 6.066,80 %-2,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma’ çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma’ çağrısı

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına karşı 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' çağrısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' çağrısı
        ABONE OL

        Çin hükümeti, ABD'nin tarife artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD’nin Çin’in de içinde bulunduğu tüm ticari ortaklarına ayrım gözetmeyen tarifeler getireceğini açıklaması, ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ederken, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uymamakta ve küresel ekonomik düzenin istikrarı üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Çin hükümeti, bunu en sert dille kınıyor” denildi.

        ABD’nin eylemlerinin temel ekonomi kurallarını ve piyasa ilkelerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Biz sorun çıkarmayız ancak sorundan da korkmayız. Çin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı önlemler almaya devam edecektir. Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özü kazan-kazandır. ABD, iki ülkenin ve dünyanın halklarının ortak beklentilerine uyup, iki ülkenin temel çıkarlarını savunmaktan yola çıkarak, tarife silahıyla Çin'e ekonomi ile ticaret alanlarında baskı yapmaktan ve Çin halkının meşru kalkınma haklarını ihlal etmekten vazgeçmelidir” ifadelerine yer verildi.

        Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve ikinci büyük tüketici piyasası olan Çin’in, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin dış dünyaya kapısını giderek daha da açacağının altı çizilen açıklamada, “Çin, üst düzeyli dışa açılmayı güçlendirmeye, üst düzeyli ticaret ile yatırım serbestliği ve kolaylığı sağlayan politikalar uygulamaya, piyasa odaklı ve hukuka dayalı birinci sınıf uluslararası iş ortamı yaratmaya ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşarak kazan-kazan sonuçlarını elde etmeye devam edecektir” denildi.

        Açıklamada, ABD'nin tarife artışlarına karşı ‘çok taraflı ticaret sistemini koruma’ çağrısı yapılarak, “Kazan-kazan anlayışına dayalı iş birliği tüm halkların isteğine uyuyor. Ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, yararlı ve dengeli bir yönde ilerletmek, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi