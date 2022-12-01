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Haberler Dünya Çin'den karantina şartlarına düzenleme
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Çin'den geri adım: Karantina şartlarına düzenleme geliyor

Çin, protestolar sonrası pozitif vakaların, belirli koşullar artında evde karantinada olmasına izin verilecek.

Çin'den karantina şartlarına düzenleme
Çin'den karantina şartlarına düzenleme
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Çin, protestoların ardından katı COVID-19 politikasında geri adım attı ve pozitif vakaların, belirli koşullar artında evde karantinada olmasına izin verilecek.

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı haberde, yeni kararların da ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

BAZI KİŞİLER EVDE KARANTİNAYA HAK KAZANACAK

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Tüm pozitif vakaların evde karantinaya alınmasına izin verilmeyeceği vurgulanırken; hamile kadınlar, yaşlılar ve hastalığı olanların evde izole olmaya hak kazanacağı ifade edildi.

Yetkililer ayrıca toplu ve düzenli test sıklığını azaltmak yeni antijen testlerini de hızlandıracağını belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ise konuya ilişkin henüz bir açıkamada bulunmadı.

KISITLAMALAR PROTESTO EDİLMİŞTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Çin'in katı COVID-19 kısıtlamalarına yönelik protestolar üçüncü gününde alevlenip birkaç şehre yayılırken, Şanghay'da yüzlerce protestocu ve polis karşı karşıya gelmişti.

Protestocular, "Biz sadece temel insan haklarımızı istiyoruz. Test yaptırmadan evlerimizden çıkamıyoruz." sloganları atmıştı.

ÇİN'İN 'SIFIR VAKA' POLİTİKASI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

COVID-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen, 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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