Çin'den 'Panama Kanalı' açıklaması

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının bu ay Çin'e geçmesi üzerine BM'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilerin ABD-Çin ilişkileri üzerine sorularını cevaplayan Fu, Trump'ın Panama Kanalı'nı Çinlilerin yönettiği iddiasına karşı çıkarak, "Çin'e yöneltilen bu suçlamanın tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

AA'nın haberine göre Fu, "Çin'in Panama Kanalı'nın yönetimine ve işletimine katılmadığını ve kanal işlerine hiçbir zaman karışmadığını vurgulayayım. Çin, Panama'nın kanal üzerindeki egemenliğine saygı duyuyor ve kanalı kalıcı, tarafsız uluslararası bir geçit olarak tanıyor." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." demişti.

"BU HAKSIZ ARTIŞA KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Trump yönetiminin, Çin'e karşı yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle ilgili soruya da Fu, "Bu haksız artışa kesinlikle karşıyız ve bunun Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğine inanıyoruz." diye cevap verdi.

Fu, ABD’nin getirdiği yeni tarifelerine karşı DTÖ'ye şikayet başvurusunda bulunacaklarını belirterek, ayrıca Çin'in ABD'ye misilleme önlemler almaya zorlanabileceğini vurguladı.

ABD'nin kendi sorunlarına çözüm bulması önerisinde bulunan Fu, "Bu ticari savaşın kazananı olmaz. Açıkçası, tarifeleri artırmanın ABD'nin kendisi için de faydalı olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'de Trump yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

ÇOK TARAFLILIK VE KÜRESEL YÖNETİŞİM ÜZERİNE YÜKSEK DÜZEYLİ TOPLANTI YAPILACAK

Öte yandan, Çin Temsilcisi Fu, şubatta BMGK dönem başkanlıkları sırasında yapacakları programlar hakkında da bilgi vererek, bunların ilkinin 18 Şubat'ta çok taraflılık ve küresel yönetişimi reforme etme ve iyileştirme teması altında ülkelerin dışişleri bakanlarının davet edileceği yüksek düzeyde bir toplantı olacağı bilgisini paylaştı.

Fu, "Dünya çok çalkantılı bir döneme girerken, bu toplantıdaki açık tartışmalar, ülkeleri BM'nin kuruluş amaçlarını yeniden gözden geçirmeye ve çok taraflılığa olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor." dedi.