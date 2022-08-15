Çin Tayvan'da yeniden tatbikata başladı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey’nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin 2 günlük ziyaret için dün akşam saatlerinde Tayvan’a ulaştığını açıkladı. Ülkedeki temaslarına başlayan heyet, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretten 12 gün sonra, ABD'den üst düzey bir heyet daha Tayvan'a gitti.

Doğu Harekat Alan Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, komutanlığın Çin’in ulusal egemenliği ile Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı’nın, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında müşterek muharebeye hazırlık ve hakiki savaş tatbikatı başlattığı duyuruldu.

"ÇİN SAVAŞ HAZIRLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Bu ziyaretin Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "PLA, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan her tür ayrılıkçı girişimi ve dış müdahaleyi durdurmak için eğitimlerini ve savaş hazırlıklarını sürdürecek. Tatbikat, Tayvan Boğazı’ndaki istikrarı baltalayan ABD ve Tayvan’a karşı bir caydırıcılık eylemidir" dedi.

ABD heyetinin ziyaretine karşı çıktıklarını ve Tayvan meselesinde hiçbir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Qian, "Çin’in yeniden birleşmesini engellemeye çalışan her tür girişim başarısızlığa mahkumdur’’ diye konuştu.