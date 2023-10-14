Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir telefon görüşmesi yaptı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün bir telefon görüşmesi yaparak, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara dair son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Antony Blinken'ın görüşmede, Çinli mevkidaşına Orta Doğu'ya yaptığı ziyaret ve ABD'nin Filistin-İsrail ihtilafına dair tutumunu anlattığı aktarıldı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi görüşmede, "Filistin-İsrail çatışmaları tırmanmayı sürdürüyor ve kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Çin, sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı çıkıyor, uluslararası hukuku ihlal eden tüm girişimleri kınıyor. Kendi güvenliğini korumanın masum sivillere zarar verme pahasına olamayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Wang Yi, meselenin askeri yollardan bir çıkış yolunun bulunmadığını, "şiddete şiddetle yanıt vermenin yalnızca kısır döngüye neden olacağını" ifade etti. İnsani felaketin daha da büyümesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çinli Bakan, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması çağrısı yaptı. Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin krizin çözümü hususunda üzerine düşen rolü oynamasını desteklediklerinin altını çizdi.

REKLAM

"ARAP-İSRAİL HALKLARI UZLAŞMADIKÇA ORTADOĞU'DA BARIŞ GERÇEKLEŞMEZ"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Filistin sorununda çözüm iki devletli çözümün hayata geçirilmesinden ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasından geçiyor. Arap ve İsrail halkları arasında uzlaşma olmadıkça Orta Doğu’da barış gerçekleşemez" açıklamasını yaptı. Wang Yi, Çin’in en kısa sürede bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu da belirtti. Wang Yi, ABD’li mevkidaşına "büyük ülkelerin uluslararası ve bölgesel sorunlarda objektif ve tarafsız olması, sakin ve ölçülü kalması ve uluslararası hukuka uyma konusunda öncülük yapması" gerektiğini söyledi. Çinli Bakan, ABD’den de yapıcı rol oynayarak sorunu bir an önce siyasi çözüm yoluna yönlendirmesini istediklerini belirtti.

Wang Yi, görüşmede ABD’nin Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı duyması, ilişkileri istikrarlı bir gelişme yoluna döndürmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

BLINKEN'DAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ABD’nin de Filistin ile İsrail arasındaki sorunun çözümü için "iki devletli çözümü" desteklediğini belirterek, tansiyonun düşürülmesi ve insani yardım konularında BM’nin rolünü desteklediklerini, bu alanda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Antony Blinken, Washington’un ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesi, ilişkilerin istikrarının güçlendirilmesi konularında Pekin ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir