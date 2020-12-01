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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin´in uzay programı kapsamında Ay´a gönderilen Chang'e-5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı. Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.