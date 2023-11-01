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        Haberler Dünya Çin'deki iki büyük çevrimiçi platformun haritasından İsrail'in ismi kaldırıldı

        Çin'deki iki büyük çevrimiçi platformun haritasından İsrail'in ismi kaldırıldı

        Çin'in iki büyük çevrimiçi platformunun harita uygulamasından İsrail'in isminin kaldırıldığı ortaya çıktı. Baidu ve Alibaba uygulamalarında, İsrail'in şehirlerinin ve komşu ülkelerinin ismi görülürken, İsrail isminin kaldırıldığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:02
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        Çin İsrail'i haritadan sildi
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        Çin'in iki büyük çevrimiçi arama platformu Baidu ve Alibaba'nın harita uygulamasından İsrail'in adının kaldırıldığı ortaya çıktı.

        Wall Street Journal'da yer alan haberde, Çin'deki internet kullanıcıların haritada İsrail'in isminin yer almaması sonucu şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

        İki büyük platformda da İsrail'in komşu ülkeleri Mısır, Suriye ve Ürdün'ün görülüyor, ancak İsrail'in ismi görülmüyor. Haritada yakınlaştıkça İsrail'in şehirlerinin ismi görülüyor.

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        WSJ haberinde, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının devam ettiği günlerde alınan bu karara ilişkin iki platformun da yorum yapmadığını belirtti.

        İsrail-Hamas çatışmalarının ardından Çin ile İsrail arasında gerginlik yaşanmıştı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru müdafaanın ötesine geçtiğini açıklamış, İsrail ise bu açıklamalar nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

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        #çin
        #israil
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