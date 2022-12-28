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Çin, Kovid-19 nedeniyle askıya aldığı pasaport ve vize işlemlerini yeniden başlatıyor

Çin, 3 yıl aradan sonra vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesine yeniden izin verdi. Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen yurt dışı çıkış kısıtlamaları ve sınır tedbirleri, yeni yılda olağan akışına dönecek.

Çin, Kovid-19 nedeniyle askıya aldığı pasaport ve vize işlemlerini yeniden başlatıyor
AA

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağının duyurulmasının ardından pasaport ve vize işlemlerinin yeniden başlatılacağı bildirildi.

Ulusal Göçmenlik İdaresinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan, Çin vatandaşlarının standart pasaport başvuru ve onay süreçlerinin, 8 Ocak 2023'ten itibaren olağan akışına döneceği belirtildi.

Böylece Çin vatandaşları 3 yıl aradan sonra ailevi, iş ve eğitimle ilgili zorunluluklar dışında turizm ve arkadaş ziyaretleri için de yurt dışına çıkabilecek.

Ayrıca Çin vatandaşlarının Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne turizm ve iş amaçlı gidebilmesine olanak sağlanacak.

VİZE VE OTURUM İZNİ BAŞVURULARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Öte yandan yabancıların normal vize, kısa süreli giriş vizesi, geçiş vizesi ve oturum izni için başvurularının da yeniden kabul edilmeye başlanacağı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta, Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla, yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.

Düzenlemeyle ayrıca havayolu şirketlerine Çin'den yurt dışı güzergahlara ve yurt dışından Çin'e, haftada yalnızca bir uçuş hakkı tanıyan kısıtlamanın da kaldırılacağı duyurulmuştu.

Fotoğraf: AP

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