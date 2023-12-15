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        Haberler Dünya Ortadoğu Çin, Suudi Arabistan ve İran'dan ortak bildiri

        Çin, Suudi Arabistan ve İran'dan ortak bildiri

        Çin, Suudi Arabistan ve İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları derhal durdurmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:57
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        Çin, Suudi Arabistan ve İran'dan ortak bildiri
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        Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin Pekin'de katıldığı Suudi-Çin-İran ortak üçlü komitesinin ilk toplantısı sona erdi.

        Toplantı sonrası yapılan ortak bildiriyle ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

        Buna göre, İran ve Suudi Arabistan'ın Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri düzeltme konusundaki anlaşması neticesinde ikili ilişkilerde elde edilen olumlu sonuçlar masaya yatırıldı.

        Riyad ve Tahran'da büyükelçiliklerin yeniden açıldığı ve dışişleri bakanlarının karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler yaptığına işaret edile açıklamada, tarafların Pekin anlaşmasını uygulamaya tümüyle bağlı olduğu, ayrıca Çin'in "iki tarafın ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ileri adımlar atmaya ve yapıcı bir rol oyamaya devam edeceğini" vurguladığı kaydedildi.

        ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

        Üçlünün yayımladığı ortak bildiride, Gazze'deki saldırıların acilen sona ermesi, sivillere sürdürülebilir yardım sağlanması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.

        Filistin'in geleceğini kendi halkının belirlemesi gerektiği belirtilen bildiride, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etmesi ve devletini kurmasının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

        Suudi-Çin-İran ortak üçlü komitesinin bir sonraki toplantısının Haziran 2024'te Suudi Arabistan'da yapılması planlanıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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