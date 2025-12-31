Çin vatandaşlarına vize muafiyeti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

"Çin Halk Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 2/1/2026 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması" hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Çin'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir