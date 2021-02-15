Çin verileri gizledi mi? Bilim insanları ikiye bölündü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkÇin verileri gizledi mi? Bilim insanları ikiye bölündü! - Haberler
ABONE OL

Covid-19'un kökenine ilişkin "ham verileri gizlediği" iddiası bilim insanlarını ikiye böldü

Çin'in, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığının belirlenmesine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediği" iddialarına bazı heyet üyelerinden itiraz geldi

Çin verileri gizledi mi? Bilim insanları ikiye bölündü! - Haberler
Çin verileri gizledi mi? Bilim insanları ikiye bölündü!
0:00 / 0:00
AA

Heyet üyelerinden İngiliz Zoolog Peter Daszak ve Danimarkalı Epidemolog Thea Fischer, ABD basınında New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinde yer alan iddialara kişisel Twitter hesaplarından yanıt verdi.

Zoolog Daszak, Twitter'da NY Times gazetesinin, " Çin, DSÖ ziyaretinde önemli bilgileri vermeyi reddetti" başlıklı haberine yanıt olarak paylaştığı mesajında, "DSÖ görevinde benim deneyimim böyle olmadı. Hayvan ve çevre çalışma grubunun lideri olarak Çinli meslektaşlarımdan güven ve açıklık gördüm. Araştırmamız boyunca kritik yeni bilgilere ulaşabildik. Virüsün olası yayılma yollarıyla ilgili anlayışımızı geliştirme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, gazetecilerin sözlerinin anlamını çarpıtarak kullandığını savunan Fischer ise Daszak'ın mesajına yanıt olarak, "Benim de epidemiyoloji tarafındaki deneyimim böyle olmadı. Çinli epidemiyoloji ekibiyle iyi ilişki kurduk. Bu önemli çalışmaya gölge düşürmek için söylediklerimiz bilinçli olarak çarpıtıldı." açıklamasında bulundu. Fischer, "Güven inşa etmek için olgulara bağlı kalmak gerekir. 'Ham verilere erişilemedi' tezi üzerinden araştırmaya gölge düşürülmemeli" dedi.

DSÖ HEYETİNDEN 2 BİLİM İNSANI HAM VERİLERİN PAYLAŞILMADIĞINI AÇIKLADI

DSÖ heyetinin Avustralyalı üyesi mikrobiyolog Dominic Dwyer ve Danimarkalı Fischer, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.

Dwyer "Bize birkaç örnek gösterdiler ancak bu hepsini yapmakla aynı şey değil. Bu verilerin yorumlanması bizim bakış açımıza göre daha sınırlı hale geliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Fischer ise ham verileri görmeden tutarlı bir bilimsel analiz yapılamayacağını dile getirmişti.

COVID-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 31 Aralık 2019'da "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi, Hayvan Hastalıkları Merkezinde ve Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarlarında incelemeler yapmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Bakan Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz
SAĞLIKBakan Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden kritik 3. dalga uyarısı! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı!
Normalleşme ne zaman? Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA açıklama
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi: Siyahken beyaz, beyazken siyah ...
Korkunç uyarı! 'Muhtemel kanserojen kaynağı' - Haberler
SAĞLIKKorkunç uyarı! 'Muhtemel kanserojen kaynağı'
15 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA: Bugünkü korona vaka sayısı kaç? 14 Şubat korona tablosu
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum
Sağlık Bakanlığı'ndan 65 yaş aşı açıklaması! 65 yaş aşı yaptırabilir mi? Aşılamada son durum ne?
SAĞLIK65 yaş aşılama tarihleri belli oldu!
65 yaş üstü korona aşılamaları başladı! Aşı randevusu alma ekranı! MHRS randevusu nasıl alınır?
SAĞLIKAşı randevusu alma ekranı!
13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı!Bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!