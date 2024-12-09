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        Haberler Gündem Çevre Çınarcık'ta çevre dostu "Atık İlaç" projesi | Son dakika haberleri

        Çınarcık'ta çevre dostu "Atık İlaç" projesi hayata geçirildi

        Yalova'nın Çınarcık Belediyesi "Çevre Dostu Atık İlaç" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediye ekipleri ilçedeki eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıtırken, eczaneleri de bilgilendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:48
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        Çınarcık'ta çevre dostu "Atık İlaç" projesi
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        Sürdürülebilir bir çevre yaratmak için doğa dostu çalışmalar yürüten Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, Çevre Dostu "Atık İlaç" toplama projesini başlattı.

        Vatandaşlar , evlerinde kullanmadıkları yada son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını, ilçedeki eczanelerde oluşturulan atık ilaç toplama noktasına götürerek hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

        Proje kapsamında Çınarcık Belediyesi ilçedeki eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıtarak, eczaneleri bilgilendirdi.

        Belediyenin Sıfır Atık Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje, gönüllü eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıtılarak başladı.

        İstanbul Eczacı Odası ile yapılan protokol kapsamında, vatandaşların elinde biriken atık ilaçlar gönüllü eczaneler aracılığıyla toplanarak, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kontrollü olarak bertarafa gönderilecek.

        Proje ile ilgili konuşan Çınarcık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür vekili Çağla Kılıçarslan , vatandaşlara evlerinde biriken, kullanılmayan ya da tarihi geçen ilaçları eczanelere ulaştırarak projeye destek olmaları çağrısında bulundu.

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