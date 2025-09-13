Çınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan, "Son yıllarda artan kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle göletimiz neredeyse tamamen kurudu. Binlerce balık telef oldu. Bir an önce yetkililerin buraya su takviyesi yapması ya da kalan balıkların sağlıklı bir şekilde başka barajlara nakledilmesi gerekiyor. Şu an bölgede ağır bir koku oluştu. Bu da çevre ve sağlık açısından büyük risk teşkil ediyor" dedi.