Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

1990'lı yıllara damgasını vuran fenomen dizi 'Cinayet Dosyası'nın yıldızı Angela Lansbury, 96 yaşında vefat etti. Acı haberi Lansbury'nin ailesi, "Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldü" sözleriyle duyurdu. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında merak edilenleri haberimizin devamında sizler için derledik.

ANGELA LANSBURY KİMDİR?

1925 yılında Londra'da dünyaya gelen Angela Landsbury, , Feagin Dramatik Sanat Okulu’nu bitirmiş ve Gaslight adlı projede yer alarak Hollywood yoluna girmiştir. En çok servet kazandıran projesi Cinayet Dosyası olmuştur. Burada canlandırdığı Jessica Fletcher rolü ile hafızalarda yer edinmiştir ve bu diziden kazandığı para ile ABD'nin en zengin kadınları arasına girmiştir.