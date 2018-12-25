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Antalya'nın Kepez İlçesi'nde, 14 Ağustos'ta, Hüseyin Doğru (60),çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Tartışma sonrası babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman Doğru (37),gözaltına alındı. Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Doğru, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.
BABASINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Doğru ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında, babasını öldürmediğini öne süren Süleyman Doğru, olay günü Hüseyin Doğru'nun, evine geldiğini ve aralarında başlayan tartışma sonrası dışarı çıkarak, sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirtti. Doğru, geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde yatarken gördüğünü ileri sürdü.
KİMSEYE HABER VERMEDİ, ÇARŞIYA GİTTİ
Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini, ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek, bunu yapmadığını aktaran Doğru, "Her şey, beni suçlu gösterir nitelikteydi. Aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp, çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak, babama bakması için eve gönderdim" diye konuştu.
"FETÖ'CÜLER BABAMI ÖLDÜRDÜ" MESAJI
Mahkeme başkanının, 'FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar' diye arkadaşına mesaj gönderdiğini hatırlatması üzerine Süleyman Doğru, "Evet doğru, attım" dedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için babasının yanında kalmak istediğini, bu nedenle aralarında birçok tartışma çıktığını belirten Doğru, "Ben Mersin'de yaşıyordum. Antalya'ya gelerek yanlarında kalmak istiyordum. Kardeşlerim beni istemediğinden babamla tartışıyorduk. Ayrıca babam, bana her ay 500 lira harçlık gönderiyordu; göndermediği zaman aramızda tartışma oluyordu" diye konuştu.
KARDEŞLER ŞİKÂYETÇİ OLDU
Ağabeylerinden şikâyetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirten Süleyman Doğru'nun kardeşleri, sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını ve bunun üzerine savcılığa giderek, şikâyet ettiklerini anlattı. Tanık olarak dinlenen Doğru'nun damadı ise sanığın, yaklaşık 4 yıl önce kayınpederini darbederek, yaraladığını iddia etti.
"KUSURSUZ BİR CİNAYET" PAYLAŞIMI
Doğru kardeşlerin avukatı ise mahkemeye, sanığın olaydan önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı iddia edilen 'Kusursuz bir cinayet', 'Şimdiden hazırlanın', 'Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim' paylaşımlarının çıktısını sundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
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