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Cinayet zanlıları, Ermenistan sınırında drone operasyonuyla yakalandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı

Cinayet zanlıları drone ile yakalandı
DHA

Iğdır'da dün öldürülen Yakup Tutka'nın katil zanlıları, Ermenistan sınırında drone'la yerleri tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, MOBESE kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikleti bırakıp yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Ermenistan sınırında önlem alan ekipler, drone ile tarama yaparak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında getirildikleri Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan A.K. ile S.K., Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etti. A.K. ile S.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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