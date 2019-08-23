Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Cinayet zanlısı kadın kıyafetiyle yakalandı

DHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, husumetli olduğu Samet Coşkun'u(16) öldüren, 1 kişiyi de yaralayıp kaçan Bekir Kömüroğlu (55),kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gaziantep

Olay, 15 Temmuz günü Nurdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Marketten alış veriş yapıp çıkan Samet Coşkun'un yanına daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Bekir Kömüroğlu, otomobiliyle yanaşıp, av tüfeği ile ateş açtı. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen U.K. de isabet eden saçmalarla yaralandı.

DHA'nın haberine göre jandarma ekipleri, kaçarak izini kaybettiren Bekir Kömüroğlu'nun ilçeye bağlı kırsal Kırışkal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahalleyi abluka altına alan jandarma, Kömüroğlu'nu giydiği kadın kıyafetleri ile kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Kömüroğlu'nun üzerinde 1 tabanca ve tabancaya ait 42 mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Bekir Kömüroğlu, mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2019 - 2020 eğitim dönemi takvimi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Emine Bulut'un kardeşi konuştu!
GÜNDEMEmine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam
SON DAKİKA! Emine Bulut'un katili Fedai Varan için iddianame hazır
GÜNDEMAşağılık katil hakkında iddianame hazırlandı!
Son dakika: Bülent Arınç'tan yeni oluşum açıklaması: Parti kuracak olurlarsa üzüleceğim - HABERLER
GÜNDEMArınç'tan yeni oluşum iddialarına yanıt!
Son dakika! Samsun'da sağanak etkili oluyor! Sel ve heyelanda 2 kişi ölü - Haberler
GÜNDEMSamsun'da sel ve heyelan: 2 ölü
Eşinin darbettiği Suriyeli kadından acı haber
GÜNDEMEşinin darbettiği kadından acı haber
Son dakika: AK Partili Çelik'ten Emine Bulut açıklaması!
GÜNDEMAK Partili Çelik'ten Emine Bulut açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Emine Bulut açıklaması
GÜNDEMCuma Hutbesi'nden seslendi
SİT alanında kazı yapan 4 kişi yakalandı
GÜNDEMSİT alanda kazıya suçüstü
Son dakika: AK Parti'de kongre süreci 7 Ekim'de başlıyor
GÜNDEMAK Parti'de kongre süreci 7 Ekim'de başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X