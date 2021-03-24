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Ordu'daki cinayetin katil zanlıları bir yıl sonra yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir yıl önce aracında av tüfeği ile öldürülen Murat Azer cinayeti, jandarmanın titiz çalışması ile çözüldü. Cinayetin faili 2 kişi yakalandı

Cinayetin failleri bir yıl sonra yakalandı
İHA

Ordu'da bir yıl önce öldürülen Murat Azer'in katil zanlıları olduğu belirtilen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

9 Nisan 2020 tarihinde Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda Murat Azer hayatını kaybetti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir yıl boyunca yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Y.A. ve H.A. tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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