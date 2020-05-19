Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaÇin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına "birilerini suçlamayı bırakın" yanıtı - Haberler
ABONE OL

Çin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına "birilerini suçlamayı bırakın" yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdiği mektuba Çin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Çin'e karalama kampanyası başlattığını belirtti. Trump DSÖ'e gönderdiği mektupta, Çin'in örgütü yönlendirdiğini ve DSÖ'nün Çin'den bağımsızlığını kazanması gerektiğini söylemişti.

ABD Çin
AA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) reform çağrısına ilişkin, "ABD’ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmayı tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump’ın, DSÖ’ye yönelik açıklamalarıyla "kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD’nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını" savundu.

Cao, "Amerikalı bazı siyasilere, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmaya, uluslararası toplum ile iş birliğini güçlendirmeye ve salgını birlikte yenmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün üyelik ödemeleriyle ilgili oran ve standartların üye ülkelerin ortak kararıyla belirlendiğini hatırlatan Cao, bu konuda son sözü söyleyenin ABD olmadığını kaydetti.

Cao, ABD’nin Çin’i öne sürerek, uluslararası örgütlere olan yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştığını savunarak, "Bu, yanlış bir hesap, yanlış bir hedef." şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN DSÖ'YE MEKTUP

ABD Başkanı Trump, dün DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği bir mektubu Twitter hesabından paylaşmış ve mektupta Ghebreyesus'a hitaben şu ifadelere yer vermişti:

"DSÖ’nün önündeki tek yol, Çin’den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim halihazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ’nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformlar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ’ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD Başkanı olarak benim görevim."

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor! - Haberler
DÜNYA DSÖ'ye uluslararası soruşturma başlıyor!
Son dakika RUSYA'YA TEPKİ... Özbekistan'dan Rusya'ya tepki! - Haberler
DÜNYAÖzbekistan'dan Rusya'ya dil tepkisi!
Rusya Başbakanı Mişustin koronavirüsü atlattı!
DÜNYARusya Başbakanı koronavirüsü atlattı!
Son dakika! Esad rejiminden flaş hamle! Mallarına el koydular! - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden flaş hamle! Mallarına el koydular!
Oxford: Aşı koronavirüse karşı kısmi koruma sağlıyor
DÜNYAOxford: Aşı koronavirüse karşı tam koruma ...
Son dakika! Brezilya'da son 24 saatte yüzlerce can kaybı!
DÜNYABrezilya'da son 24 saatte yüzlerce can kaybı!
Fransa ve Almanya'dan 500 milyar euroluk plan!
DÜNYAFransa ve Almanya'dan 500 milyar euroluk plan!
İtalya'dan 'turist koridoru' önerisine tepki!
DÜNYAİtalya'dan 'turist koridoru' önerisine tepki!
Güney Sudan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eşi koronavirüse yakalandı!
DÜNYAGüney Sudan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eşi ...
Su tabancası ile kutsama sosyal medyanın gündeminde! - Haberler
DÜNYASu tabancası ile kutsama sosyal medyanın gündeminde!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X