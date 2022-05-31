Ciner Grubu'nun 4 şirketi İSO 500'de

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İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması” yayınlandı. Net satışlar, üretimden satışlar, ihracat, vergi öncesi dönem kar/zarar, FAVÖK kâr/zarar gibi bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan anket bazlı araştırmaya göre Tüpraş, üretimden satışlarda 136.8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. Tüpraş'ı 67.3 milyar TL'lik satış geliri ile Ford, 55.2 milyar TL'lik satış geliri ile Star Rafineri izledi.

Madencilik, enerji, kimya, medya ve birçok sektörde faaliyet gösteren Ciner Grubu'nun 4 şirketi İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

KAZAN SODA BU YIL DA İLK 100'DE

Ciner Grubu'nun soda külü üretim tesisi Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ bu yıl da ilk 100'de yer aldı.

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 4 milyar 914 milyon TL üretimden satışla 78'inci, Eti Soda 3 milyar 150 milyon TL üretimden satışla 139'uncu, Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 990 milyon TL üretimden satışla 495'inci ve Silopi Elektrik Üretim AŞ. 1 milyar 67 milyon TL ile üretimden satışla 455'inci sırada yerini aldı.

İSO 500'de üretimden satışlar geçen yıl yüzde 73.8 artışla 2 trilyon TL'yi aştı. 2021 yılında ihracat yüzde 33.9 artışla 85.8 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin faaliyet kârı yüzde 139 artışla 342 milyar TL'ye yükseldi.