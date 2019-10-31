Ciner Medya Grubu'na 5 ödül

Ciner Medya Grubu, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Altın Objektif Ödülleri'nde 5 ödül kazandı.

Ciner Medya Grubu'nun 'Basın Meslek Ödülleri' kategorisinde kazandığı ödüller şöyle;

YILIN İNTERNET HABERİ

Mehmet Çalışkan (Yapımcı - Mısır Savaşı Başladı / haberturk.com)

Hakan Yağcı (Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen Bodrum Aşkı / haberturk.com)

YILIN MAGAZİN OLAYI

Atakan Makar (Teknede Çocuğa Dayak - SHOW TV Pazar Sürprizi)

YILIN RÖPORTAJI

Ömür Sabuncuoğlu (Ünlü Model Amanda Cerny Sadece SHOW TV'de / SHOW TV Pazar Sürprizi)

YILIN EN İYİ MAGAZİN GÖRÜNTÜSÜ

Onur Aydın (Fahriye Evcen Doğumdan Sonra İlk Kez / SHOW TV Pazar Sürprizi)

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, 'Basın Meslek Ödülleri'nin açıklandığı basın toplantısında ''Hayatın her alanına dokunan magazin gazetecileri tarihi bir dönüşüm sürecindeki mesleğin zorlaşan koşulları içinde görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar'' dedi. Her yıl yıldızlar geçidine sahne olan törenin sunuculuğunu 5 Kasım'da Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin üstlenecek.

Birçok ünlünün ödül alacağı ve törene katılacağı Altın Objektif Ödülleri töreni 5 Kasım'da CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da Doku Tıp Merkezi ve Netflix sponsorluğunda düzenlenecek.