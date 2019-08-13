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YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyonCiner Medya Grubu'na iki ödül: Sabah Raporu (Bloomberg TV),Zahide Yetiş'le (Show TV)

RTGD Medya Oscarları sahiplerini buldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi. 15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller, son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. Meslek Birlikleri içinde tek kadın başkan ve yönetimde 5 kadın üye ile en fazla kadın üyeye sahip RTGD, bu yıl da 5 dalda kadın meslektaşlarına ödül verdi

Ciner Medya Grubu

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı; 29 Ağustos Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle  JW Marriot Otel'de ödüllerin sahiplerini bulacağını açıkladı. Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendiğini kaydeden Bursalı, şöyle devam etti:

"Dernek olarak bu yıl 41. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl radyo ve televizyon kuruluşlarımız ve meslektaşlarımız arasında 3 aşamalı olarak belirlenen ödüllerimiz, bu yıl da gerçek emek sahiplerine gitti. Ödül alan tüm kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz."

Son 3 yıldır mesleki çalışmalar dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok insanın hayatına dokunmaya devam eden RTGD, madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki Sporla Kal Güvende Kal projesinden sonra Sıfır Atık bilincinin gelişmesiyle ilgili de yeni bir sosyal sorumluluk projesini yürütmeye hazırlanıyor.

Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı:
Sabah Raporu (Bloomberg Tv)
Gökhan Şen, Açıl Sezen

Yılın Aktüel Kuşak Programı Medya Oscarı:
Zahide Yetiş'le (Show TV)
Zahide Yetiş

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