Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'ncü "Kariyer Onursal Ödül Töreni", dün akşam sahiplerini buldu. Etkinliğin bu yıl tüm geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlandı.

CİNER MEDYA GRUBU'NA ÖDÜL YAĞDI

Törende Ciner Medya Grubu'na ödül yağdı. Gecede "Yılın En İyi Magazin Programı", "Cumartesi Sürprizi" seçilirken, ödülü Ömür Sabuncuoğlu aldı.

Ömür Sabuncuoğlu

"Yılın En İyi Komedi Programı" seçilen "Güldür Güldür Show'un" adına ödül Burak Topalolu ve Özgün Aydın'a verildi.

Burak Topalolu ve Özgün Aydın

"Yılın En İyi Haber Programı" ödülünü ise "BloombergHT" adına muhabir Cemre Nur Karaca aldı.

Cemre Nur Karaca