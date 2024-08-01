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        Haberler Gündem Medya Ciner Yayın Holding’den açıklama

        Ciner Yayın Holding’den açıklama

        Ciner Yayın Holding, Habertürk TV'de son olarak genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Mehmet Yeşilkaya'nın kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararı aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:31
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        Ciner Yayın Holding'den açıklama
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        Ciner Yayın Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Habertürk’te daha önce editör ve haber koordinatörü olarak görev yapan, son olarak da HABERTÜRK TV’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen değerli çalışma arkadaşımız Mehmet Yeşilkaya, kariyerini farklı bir alanda sürdürme kararı almıştır.

        Sayın Yeşilkaya’ya bugüne kadar kurumumuza habercilik ve yöneticilik adına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."

        Mehmet Yeşilkaya
        Mehmet Yeşilkaya

        X hesabından ayrılık kararı ile ilgili bir paylaşım yapan Yeşilkaya, “Televizyon haberciliğinin referans kanalı Habertürk’ün gazetecilik kariyerimde çok önemli ve de çok kıymetli bir yeri oldu” ifadesini kullandı. Yeşilkaya, Ciner Medya Yönetim Kurulu başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Medya ailesine teşekkür etti.

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