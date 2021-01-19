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Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi

İngiltere televizyonlarında bu akşam yayınlanacak 'Salgın: Dünyayı Sarsan Virüs' belgeselinin gizli kayıtlardan oluştuğu, Covid-19 salgınının ortaya çıkışının asıl tarihini içeren görüntüler olduğu belirtildi. Bu belgesele göre Çin’de salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde durumu değerlendirmek üzere toplantı yapan doktorlara virüsün ne kadar tehlikeli olduğu hakkında ‘konuşmamaları’ söylendi

Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi - Haberler
Koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi
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DHA

İngiltere televizyonlarında bu akşam saatlerinde yayınlanacak bir belgeselde, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde görevli sağlıkçıların Covid-19 salgınının ortaya çıkışının asıl tarihini içeren görüntüler yer alıyor.

Çinli sağlık görevlileri, İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayınlanacak olan 'Salgın: Dünyayı Sarsan Virüs' (Outbreak: The Virus That Shook The World) belgesi için bir gazeteci tarafından gizlice kayda alındı. İngiltere’de yayınlanacak olan belgesel, Çin’in salgının ilk günlerinde salgınla ilgili gerçeklikleri nasıl çarpıttığını konu aldı. Belgeseldeki görüntülerde, Çinli sağlık görevlilerinin, koronavirüsün Wuhan'da ortalığı kasıp kavurmaya başladığı zamanların ne kadar etkili ve tehlikeli olduğunu anlatıyor.

KONUŞMAMALARI İÇİN BASKI

DHA'nın haberine göre, Çin’de salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde durumu değerlendirmek üzere toplantı yapan doktorlara virüsün ne kadar tehlikeli olduğu hakkında ‘konuşmamaları’ söylendi.

İsmini gizleyen bir doktor, ‘Bu virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk ancak bize sesimizi çıkarmamamız söylendi" diye konuştu. Sağlık görevlileri ayrıca, seyahat ve kalabalığın virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini fark ettiklerini, yetkililere Ay Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri gerektiğini ancak tavsiyelerinin dikkate alınmadığını aktardı.

PEKİN İLK VAKALARI ARALIK'TA AÇIKLAMIŞTI

Wuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti. Wuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de Covid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

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