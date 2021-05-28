Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay! 0:00 / 0:00

DHA

Düzce´nin Derelitütüncü Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul´da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce´de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü´ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi´ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.´nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K., İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.