Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCİNSEL İSTİSMAR! Son dakika... Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay!
ABONE OL

Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay!

Düzce'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı

CİNSEL İSTİSMAR! Son dakika... Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay!
Annesinin sevgilisi gözaltında! İğrenç olay!
0:00 / 0:00
DHA

Düzce´nin Derelitütüncü Mahallesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul´da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce´de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü´ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi´ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.´nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K., İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2021
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman?
Kureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?
GÜNDEMKureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?
Fil Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali - Kur'an-ı Kerim Fil Suresi oku
GÜNDEMFil Suresi okunuşu
AÖL sınav tarihleri 2021: MEB AÖL kayıt yenileme son gün tarihi nedir? Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Yeni normalleşme kararları neler olacak, ne zaman açıklanacak? 1 Haziran'da nereler açılacak?
GÜNDEM1 Haziran'da nereler açılacak?
Son dakika haberi İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' suçlamasından hapis istemi
GÜNDEMİmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' suçlamasından ...
DEHŞET! Son dakika: Vildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı
GÜNDEMVildan ölümün pençesinde, maganda bulunamadı
11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade! - Haberler
GÜNDEM11 yaşındaki Ege'nin ölümünde kahreden ifade!
ADANA'DA KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Eren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm! - VİDEO HABER
GÜNDEMEren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm!
Koronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı? Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
GÜNDEMKoronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı?