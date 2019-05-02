Enis Yıldırım'ın haberine göre biri imam, biri devlet memuru olan H.Ş., M.O. ve H.Ş. hafta sonu Gümüşhane'den Trabzon'a geldi. Masaj salonunda para karşılığında bir kadınla birlikte olan 3 kişi memleketlerine döndü. Ancak arkadaşlar, bir süre sonra telefonla kendilerine gönderilen çıplak görüntüleri karşısında şoke oldu.

ÜÇÜNDEN 70 BİN TL İSTEDİLER

Görüntülerin altında 70 bin istendiği yazıyordu. 3 kişi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şantaj yaptığı gerekçesiyle 'Nikola' takma adını kullanan Kırgızistan uyruklu hayat kadını K.K.'dan şikâyetçi oldu. Masaj salonunda içeceklerine uyarıcı ve uyutucu madde atıldığını öne süren 3 kişi, K.K.'nın yakalanmasını istedi.



"İÇECEKLER FENA YAPTI, ŞEYTANA UYDUM"

Görüntüleri polise teslim eden imamın, "Aslında masaja gitmiştik, içecekler beni fena yaptı. Şeytana uydum. Şantaj yapılınca üç arkadaş bir araya geldik. Polise gitmeye karar verdik. Gümüşhane'de yakalanmamak için Trabzon'da suç duyuru yapmak istedik" dediği öğrenildi. Şantaj suçunun Gümüşhane'de yaşandığı gerekçesiyle hazırlanan dosya bu kentin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. K.K.'nın arandığı öğrenildi.