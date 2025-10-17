Habertürk
        Ciple çarpıştı, alev topuna döndü! | Son dakika haberleri

        Ciple çarpıştı, alev topuna döndü!

        Bursa'da bir ciple kafa kafaya çarpışan otomobil alev topuna döndü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı olayda, kaçan cip sürücüsü ise yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:50
        Ciple çarpıştı, alev topuna döndü!
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ciple kafa kafaya çarpışan otomobil, alev alıp kullanılamaz hale geldi, sürücüsü yaralandı. Kaçan cip sürücüsü ise yakalanıp gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında Gümüştepe-Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi.

        Sürücülerinin kimliklerinin belirlenemediği kazada, cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı, araç ise alev aldı. Cipin sürücüsünün kaza yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan cip sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Öte yandan otomobilin yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

