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Çipura tarifi, nasıl yapılır?

Çipura balığı genellikle Akdeniz de yaşayan bir balık türüdür. Çiftliklerde de yetişen çipura çok lezzetli bir balıktır. Haftada iki kez tüketilmesi faydalı olur. Çiftliklerde yetişen Çipura biraz daha iri olsa da deniz çipuraları daha lezzetlidir. Peki çipura tarifi nedir? Çipura nasıl yapılır? Çipura için püf noktalar nelerdir?

Çipura tarifi, nasıl yapılır?

Çipura tarifini malzemeleri:

  • 2 adet çipura
  • 3 adet patates
  • 2 adet yeşilbiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet soğan
  • Kırmızı pul biber ve tuz
  • Defne yaprağı
  • 1 domates
  • 1 limon

Çipura Tarifinin yapımı:

  • İki adet balığımızı iyice yıkayıp süzüyoruz. Fırında pişireceğimiz tepsimizin en altına yatay dilimlediğimiz patatesleri diziyoruz.
  • Üzerine biraz tuz serpiyoruz. Halka şeklinde doğradığımız soğanları da patateslerin üzerine diziyoruz.
  • Çipuralarımızı da soğanların üzerine yerleştiriyoruz.
  • Bir kâsenin içine zeytinyağı kırmızı pul biber ve tuzu katıp karıştırıyoruz. Bu karışımı çipuralarımızın üstüne ve içine gelecek şekilde iyice yediriyoruz.
  • Üzerine küp küp doğradığım yeşilbiber, domates ve limonu da ilave ediyoruz.
  • Defneyapraklarını da balığın iç kısmına 2-3 adet yerleştiriyoruz. Defneyaprağı balığa harika hoş bir koku veriyor. Lezzeti bir kat daha artıyor.
  • 200 derecede ısıttığımız fırında 30-35 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Not: Ben üzerini kapatmadım. Buğuluma tarzı pişirmek isteyenler çipuranın üzerini bir folyo ile kapatabilir.

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