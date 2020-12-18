Çipura tarifini malzemeleri:
- 2 adet çipura
- 3 adet patates
- 2 adet yeşilbiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet soğan
- Kırmızı pul biber ve tuz
- Defne yaprağı
- 1 domates
- 1 limon
Çipura Tarifinin yapımı:
- İki adet balığımızı iyice yıkayıp süzüyoruz. Fırında pişireceğimiz tepsimizin en altına yatay dilimlediğimiz patatesleri diziyoruz.
- Üzerine biraz tuz serpiyoruz. Halka şeklinde doğradığımız soğanları da patateslerin üzerine diziyoruz.
- Çipuralarımızı da soğanların üzerine yerleştiriyoruz.
- Bir kâsenin içine zeytinyağı kırmızı pul biber ve tuzu katıp karıştırıyoruz. Bu karışımı çipuralarımızın üstüne ve içine gelecek şekilde iyice yediriyoruz.
- Üzerine küp küp doğradığım yeşilbiber, domates ve limonu da ilave ediyoruz.
- Defneyapraklarını da balığın iç kısmına 2-3 adet yerleştiriyoruz. Defneyaprağı balığa harika hoş bir koku veriyor. Lezzeti bir kat daha artıyor.
- 200 derecede ısıttığımız fırında 30-35 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
Not: Ben üzerini kapatmadım. Buğuluma tarzı pişirmek isteyenler çipuranın üzerini bir folyo ile kapatabilir.
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