Çıtır tavuk nasıl yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYemek Yapma

Çıtır tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Hazır alınmış yiyecekler size ya da çocuklarınıza daha mı lezzetli geliyor. Doğru tarifi uyguladığınızdan emin olun. Çıtır tavuklar bu konuda güzel bir örnek. Yazımızdaki çıtır tavuk tarifi ile bu algınızı yeneceksiniz. Sodalı tavukları kahvaltılık gevreğe bulayıp kızgın yağda kızartın. İşte adına yakışır çıtırlıkta tavuklar böyle yapılır. Yazımızdan adım adım çıtır tavuk tarifini öğrenebilirsiniz.

Çıtır tavuk nasıl yapılır?

ÇITIR TAVUK  TARİFİ

Malzemeleri;

Yarım kilo kemikli tavuk kanat
1 şişe sade soda
5 yumurta
5 yemek kaşığı un
3 su bardağı sade kahvaltılık gevrek
1 tatlı kaşığı tuz
Sıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Çıtır tavuk yaparken ilk adım tavuk parçalarını soda ili yoğurup dinlendirmektedir. Tavuklar yaklaşık yarım saat dinlenmeli. Ardından tuz ile kahvaltılık gevreği rondoda çekin ve bir tabağa alın. Yumurtaları bir kaseye kırın. Unu da bir kaseye alın. Kızartma yağı ısınınca tavuklarınızı önce una sonra yumurtaya son olarak gevreğe batırıp kızgın yağda kızartın.  Kızarttığınız çıtır tavukları 2 kat kağıt havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurban etinden kebap ve güveçte et yemeği tarifi...
YEMEK YAPMAKurban etinden kebap ve güveçte et yemeği tarifi...
Evde kolaylıkla yapabileceğiniz sütlaç tarifi...
YEMEK YAPMAEv yapımı sütlaç nasıl yapılır?
Çatlak kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Çatlak kurabiye çeşitleri...
YEMEK YAPMAÇatlak kurabiye nasıl yapılır?
Kolay kısır tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKısır nasıl yapılır?
İzmir bomba tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Bol çikolatalı İzmir bomba tatlısı tarifi..
YEMEK YAPMAİzmir bomba tatlısı nasıl yapılır?
Hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAHünkar beğendi nasıl yapılır?
Ejder suyu nedir? Ejder meyvesi, ejder meyvesinin besin değerleri..
YEMEK YAPMAEjder suyu nedir?
Anne tarhanası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAnne tarhanası nasıl yapılır?
Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Orta, şekerli ve sade Türk kahvesi tarifi..
YEMEK YAPMAKöpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
Sütlü muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Sütlü muhallebi kaç kalori?
YEMEK YAPMASütlü muhallebi nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X