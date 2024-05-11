Fransız otomobil üreticisi Citroën, 1934'te Paris'te görücüye çıkan Traction Avant modelinin 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor. Otomobil, o yıllarda Citroën markasını yeniden lanse etmek ve kalıcı bir izlenim bırakmak için tasarlanmıştı.

Citroën, 1919 yılında seri üretilen otomobillerini Avrupa'ya ilk kez ithal ederken 1921'de yarı-paletli araçlarıyla dikkat çekti. 1924 yılına gelindiğinde ise tamamen çelik gövdeyi ve 1932'de yüzer motoru icat eden Citroën, 1934’te Traction Avant modeli ile yenilikçi ruhunu vurgulamayı amaçlıyordu.

Bu model, vergi sınıfı gereği ‘7’ ismiyle ticarileşti ve kısa sürede hem markayı hem de modeli öne çıkaran bir yenilik olarak Traction Avant adını aldı.

REKLAM Traction Avant modeli, önden çekişli aktarma sistemi, monokok şasisi, hidrolik frenleri ve dört tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemi gibi döneminin modern teknik çözümlerini tek bir modelde bir araya getiriyordu. 100 PATENT ALDI Bunun yansıması olarak Traction Avant, ömrü boyunca 100 patentli otomobil olarak da anıldı. Otomobilden üretimi sona erdiği 1957 yılına kadar 760 bin adet satıldı. 1934'te pazara sunulduğunda, dört kapılı sedan dışında coupe ve katlanabilir ön camlı üstü açılır versiyonu da mevcut olan otombilin birkaç ay sonra 11 modeli ortaya çıktı. O da sedan, coupe ve üstü açılır versiyonlara sahipti.

Ayrıca 7-9 koltuklu aile, taksi veya 5-6 koltuklu sedan olarak yapılandırılan altı camlı uzun bir gövdeye ve 5 koltuklu şehirli coupe olarak yapılandırılan dört canlı uzun bir gövdeye de sahipti. Bünyesinde döneminin pek çok yeniliğini barındıran Traction Avant modeli, markaya bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Yeni ë-C3'te ve C5 X Grand Tourer'da modelden izler görmek mümkün. ADINA KULÜP KURULDU Mart 1968'de, Traction üretiminin sona ermesinden on yıl sonra, tamamen modele özel ilk koleksiyoncu kulübü kuruldu. La Traction Universelle adını taşıyan bu kulüp, bugün Fransa'nın 17 bölgesine ve aynı zamanda tüm kıtalara yayılmış 1.600'ü aşkın üyesiyle dünyanın en büyük Traction kulübü olarak dikkat çekiyor.