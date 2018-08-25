Club America - UNAM (Pumas) maçı ne zaman?

Club America ve UNAM (Pumas), 26 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. 10 puanlı Club America 5. sırada bulunuyor, UNAM (Pumas) 10 puana sahip ve 6. sırada. Club America son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. UNAM (Pumas), son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club America kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, UNAM (Pumas) sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Club America son hafta oynanan UNAM (Pumas) maçında 2-1 kazandı.

UNAM (Pumas), Club America karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club America, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

UNAM (Pumas), deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. UNAM (Pumas), deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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