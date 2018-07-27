Club Guarani - Independiente maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Club Guarani, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Club Guarani 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Independiente 1 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Club Guarani, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Independiente, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 247. İddaa'da Club Guarani kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Independiente kazanır 4.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Club Guarani son hafta oynanan Sportivo Luqueno maçında 1-4 yenildi.

Independiente ise Deportivo Santani maçında 1-0 kazandı.

Club Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Guarani, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

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