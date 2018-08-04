Club Guarani - Nacional Asuncion rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Club Guarani ile Nacional Asuncion, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Club Guarani 5 puanla 3. sırada, Nacional Asuncion 2 puanla 10. sırada bulunuyor. Club Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nacional Asuncion, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 426 kodlu maçı oynayanlar; Club Guarani galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nacional Asuncion galibiyet oranı 0.00.

Club Guarani önceki hafta 3 de Febrero mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nacional Asuncion, Olimpia karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club Guarani, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Nacional Asuncion, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Asuncion 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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