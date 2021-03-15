Kullanıcılara çeşitli konularda açtıkları odalarla konuşma ve paylaşımda bulunma imkanı tanıyan yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse araştırılıyor. Clubhouse Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uygulama üzerinden para kazanma şansı sağlayan Clubhouse Creator First programını tanıttı. Clubhouse'da para kazanma dönemi başlıyor! Clubhouse para kazandırma programı: Clubhouse Creator First

CLUBHOUSE CREATOR FİRST PROGRAMI NEDİR?

Clubhouse resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Clubhouse'da para kazanma döneminin başladığını duyurdu. İlk etapta 20 kullanıcıya tanınacak bu hakla ilgili tüm detaylar için Clubhouse Creator First programı paylaşıldı. Clubhouse tarafından atılan tweetlerde kullanılan ifadeler şöyle:

"Bugünün Belediye Binası Güncellemeleri:

İlk içerik oluşturucu hızlandırıcı programımız olan Clubhouse Creator First'i başlatıyoruz. 20 içerik oluşturucuyu fikirlerini ve yaratıcılıklarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklarla desteklemek ve donatmak istiyoruz. Ayrıntılar ve uygulama burada:http://creatorfirst.joinclubhouse.com

ürün güncellemeleri:

Bağlantı paylaşımı - Artık profilinize veya kulübünüze bir bağlantı paylaşabilirsiniz

Dil filtreleme - hangi dil odalarına katılma eğiliminde olduğunuzu öğreneceğiz ve diğerlerini filtreleyeceğiz

Telefonla davet et # - kişileriniz arasında yok mu? Onları telefonlarına # yazarak davet edebilirsiniz.

Kulüplerden adaylıklar (kullanıcılar yerine) - Kulüp Binası dışından birini kulübünüze katılmaya davet ettiğinizde, profilindeki adaylık rozetinde kulübünüzün adı gösterilir.

Daha fazla güven ve güvenlik iyileştirmesi - kötüye kullanımı tespit etmek için bir dizi yeni araç ekledik.

Birinci yıl dönümümüz bu hafta ve bizi destekleyen ve bu inanılmaz topluluğa katılan herkese minnettarız."

CLUBHOUSE CREATOR FİRST PROGRAMI BAŞVURU

Clubhouse yetkilileri tarafından Clubhouse Creator First programı "Clubhouse Creator First, Clubhouse'daki hevesli içerik oluşturucuların harika sohbetler düzenlemelerine, kitlelerini oluşturmalarına ve para kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hızlandırıcı programdır. Bunun bir parçası olmakla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdan başvurun!

Başvurular için son tarih 31 Mart 2021 olacaktır. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz. :)" ifadeleriyle duyuruldu.

Clubhouse Creator First programına başvurmak için aşağıdaki linke tıklayarak formu doldurabilir ve Clubhouse'da para kazanma şansına sahip olancak ilk 20 kişiden biri olabilirsiniz.

Clubhouse şimdilik 20 kişilik bir program oluşturuyor ancak ilerleyen zamanlarda, çok daha fazla kullanıcının Clubhouse'tan para kazanabilecek hale gelmesi bekleniyor.

CLUBHOUSE CREATOR FİRST PROGRAMINA BAŞVURMAK VE İLK 20 KULLANICIDAN BİRİ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ