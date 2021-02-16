Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Clubhouse: Rusya Devlet Başkanı Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine kapıyı kapatmadı

Kremlin, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı Clubhouse uygulamasında tartışma davetini "ilginç bulduğunu" açıkladı.

Clubhouse: Rusya Devlet Başkanı Putin, Elon Musk'ın sohbet davetine kapıyı kapatmadı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Kremlin, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı Clubhouse uygulamasında tartışma davetini "ilginç bulduğunu" açıkladı.

Tass haber ajansına göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Genel anlamda ilginç bir öneri. Ama öncelikle bunun ne anlama geldiğini, ne önerildiğini anlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Başkan Putin, sosyal medyayı doğrudan kullanmıyor, hesaplarını şahsen yönetmiyor" dedi.

Elon Musk, Cumartesi günü Twitter'da Kremlin'in hesabını etiketleyerek "Benimle Clubhouse'da sohbete katılır mısınız?" diye sormuş, bunu Rusça olarak yazdığı "Sizinle konuşmak benim için büyük bir şeref olur" mesajı izlemişti.

- Reuters

Musk'ın yeni 'gözdesi'

Geçen yıl kurulan ve son dönemde hızla popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'da "sahnedeki" konuşmacılar dinleyiciler arasında soru alabiliyor.

Twitter'da 46 milyondan fazla takipçisi olan Elon Musk, Clubhouse'u da aktif olarak kullanmaya başladı.

Musk, 30 Ocak'ta, hisse senetleri ve kripto para birimlerine komisyonsuz yatırım yapılabilen Robinhood uygulamasının kurucularından Vlad Tenev'le mülakat yapmıştı.

Geçen hafta da Amerikalı rapçi Kanye West, Musk'ın davetini kabul ettiğini açıklamıştı.

Mobil uygulamalara ilişkin veriler toplayan App Annie şirketine göre Clubhouse şimdiye kadar yaklaşık beş milyon kez indirildi.

Geçen ay şirketin değerinin bir milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştı.

Twitter Spaces adıyla bu uygulamanın kendi versiyonunu çıkarırken Facebook'un da benzer bir ürün üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Çin, geçen hafta ABD merkezli diğer sosyal medya platformları gibi Clubhouse'u da engellemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebola: Demokratik Kongo’da başlayan salgının ardından aşılama kampanyası
BBCEbola: Demokratik Kongo’da başlayan salgının ardından ...
İspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle hapis cezası alan rapçi Pablo Hasel üniversiteye sığındı
BBCİspanya’da iktidarı hedef alan sözleri nedeniyle ...
Covid 19: İsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyor
BBCİsrail'de yapılan araştırma BioNTech aşısının, tüm ...
Trump'ın aklandığı Kongre baskını ile ilgili, 11 Eylül benzeri araştırma komisyonu kurulacak
BBCTrump'ın aklandığı Kongre baskını ile ilgili, 11 ...
SON DAKİKA: Bill Gates'den korkutan uyarı! 5 kat daha fazla ölüm...
BBCGates'ten korkutan açıklama: Salgından daha büyük bir ...
Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un Mars fotoğrafı, Dünya'ya ulaştı
BBCBirleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un Mars ...
Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi
BBCMyanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa ...
Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı
BBCTrump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı ...
İtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun Covid riski iki kat fazla
BBCİtalyan hekimler: 60 yaş altındaki kadınlarda uzun ...
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki yeni hükümet göreve başlıyor
BBCİtalya'da Mario Draghi liderliğindeki yeni hükümet ...