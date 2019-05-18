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Çobanlıktan atletizme uzanan yol

AA

Bitlis'te çobanlık yaparken atletizmle tanışan, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok başarıya imza atan milli atlet Saffet Elkatmış, Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor

Atletizm

Arkadaşının tavsiyesi üzerine 13 yıl önce geldiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara ile tanışarak atletizme başlayan Elkatmış, bugüne kadar katıldığı Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında birçok başarıya imza attı.

Merkeze bağlı Yumurtepe köyünde hayvanlara bakarken atletizmle hayatı değişen Elkatmış, bu spor sayesinde bugüne kadar birçok Avrupa ülkesine gitme imkanı buldu.

İtalya'nın Napoli kentinde 3-14 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda şampiyonluğu hedefleyen Elkatmış, 8 Ağustos Stadyumu'nda Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ın gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) son sınıf öğrencisi milli atlet Elkatmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce başladığı atletizmde bugüne kadar birçok başarıya imza attığını söyledi.

2012'de Malta'da düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda dördüncü, 2014'te İspanya'da Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu, aynı yıl Bulgaristan'da Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek takım halinde üçüncü, 2017'de Çanakkale'de Balkan Şampiyonası'nda ikinci, 2018'de Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduklarını anlatan Elkatmış, birçok kez de Türkiye şampiyonu olduğunu ve güzel derecelere imza attığını dile getirdi.

Samsun'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu Dünya Üniversite Oyunları Seçmeleri'ne katılacağını anlatan Elkatmış, "İyi bir sonuç alarak oyunlara gitmeyi planlıyorum. Orada da iyi bir derece alıp ülkemi, şehrimi ve okulumu en iyi şekilde temsil edeceğime ve bayrağımızı dalgalandıracağıma inanıyorum. Bana destek veren başta ailem olmak üzere Eren Spor Kulübü Başkanımız Ahmet Eren ve Metin Kazaz'a, antrenörüm Fahri Tunçtan'a teşekkür ediyorum." dedi.

 "SPOR BANA BİRÇOK ŞEY KATTI VE HAYATIM DEĞİŞTİ"

 Çobanlık yaparken atletizm ile tanıştığını anlatan Saffet Elkatmış, şöyle konuştu:

"Spora teşvik eden olmadığı için çobanlık yapıyordum. Arkadaşım sayesinde spora yönlendirildim. Başarılara imza atarak kendimi geliştirdim. Uluslararası şampiyonalarda derece aldım. Atletizme başladıktan sonra ABD, İspanya, İtalya dahil birçok ülkeye gittim, ülkemizde ise birçok şehri gezdim. Spor bana birçok şey kattı ve hayatım değişti. Çobanlık yaparken bir anda kendimi Avrupa ülkelerinde buldum. Bu çok güzel. Spor beni sosyalleştirdi. 17 kez milli takıma girdim. Üniversiteyi kazandım. Şimdi BEÜ son sınıf öğrencisiyim."

Antrenör Tunçtan ise Dünya Üniversite Oyunları Yarı Maraton Seçmeleri'ne katılacak Elkatmış'ın milli takıma gireceğine inandığını ifade etti.

Uluslararası yarışmalarda hem Bitlis'i hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tunçtan, şunları kaydetti:

"Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcumuzun ilimizi ve ülkemizi Dünya Üniversite Oyunları'nda en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla döneceğine inanıyoruz. Erzurum Palandöken'de federasyonun düzenlediği kampta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda oyunlardan sonra uluslararası şampiyonalara katılacağız. Zor şartlarda ve yüksek rakımda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Zorluk derecesi çok yüksek ama hedefimiz var."

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