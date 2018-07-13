Cobh Ramblers - Galway FC karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Cobh Ramblers, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Galway FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 24 puanlı Cobh Ramblers 7. sırada bulunuyor, Galway FC 29 puana sahip ve 6. sırada. Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Galway FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Cobh Ramblers kazanır 3.50, berabere biter 3.10, Galway FC kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cobh Ramblers önceki hafta Longford Town mücadelesinde 1-2 kazandı.

Galway FC ise Athlone Town karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Cobh Ramblers, 5 gol attı ve 14 gol yedi.

Galway FC, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Galway FC 10 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.