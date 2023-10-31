ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş

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Şerif Merry, uyarı sonrası Robert Card'ın yedek asker birliğinin komutanıyla iletişime geçme dahil olmak üzere birçok kez Card'ın evine gittiklerini ifade ederek sürecin takipçisi olduklarının altını çizdi.

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Card'ın evini ziyaret eden polis Card'ın erkek kardeşinin kendilerine "Card'ın erişebildiği tüm silahları güvence altına almak için çalışacağını" söylediğini belirtti.