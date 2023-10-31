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        Haberler Dünya ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş

        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş

        ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de düzenlediği silahlı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve daha sonra ölü bulunan saldırganın ailesinin 5 ay önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:21
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        ABD'nin Maine eyaletinde 3 farklı bölgede düzenlediği silahlı saldırıda 18 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve sonrasında ölü bulunan Robert Card'ın ailesi, saldırıdan 5 ay önce polisi uyardığı açıklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Yetkililer dün yaptığı açıklamada, Maine tarihindeki en ölümcül toplu silahlı saldırıdan beş ay önce, silahlı şahsın ailesinin yerel polis yetkilierini, ruh sağlığının kötüleşmesinden endişe duydukları konusunda uyardığını söyledi.

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        Maine eyaletindeki Sagadohoc kenti Şerifi Joel Merry, dün yaptığı açıklamada Card'ın ailesinin 5 ay önce kendilerine ulaştığını, onun akıl sağlığı problemlerinden ve silahlara erişiminden endişelendiklerini aktardı.

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        Şerif Merry, uyarı sonrası Robert Card'ın yedek asker birliğinin komutanıyla iletişime geçme dahil olmak üzere birçok kez Card'ın evine gittiklerini ifade ederek sürecin takipçisi olduklarının altını çizdi.

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        Card'ın evini ziyaret eden polis Card'ın erkek kardeşinin kendilerine "Card'ın erişebildiği tüm silahları güvence altına almak için çalışacağını" söylediğini belirtti.

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        Şerif, Card'ın komutanının onun tedavi görmesi konusunda kendilerine güvence verdiğini, iyileşmesi için ona zaman tanıdıkları cevabı aldıklarını belirtti.

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        SALDIRIDAN 2 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

        Maine polisi, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin 2 gün süren kovalamacanın ardından ölü bulunduğunu duyurmuştu.

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        Card, lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalışıyordu.

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        Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Card'ın yaz boyunca birkaç kez akıl hastanesine yatırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #silahlı saldırı
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