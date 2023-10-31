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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı

        Bursa'da kadın doktoru darp ettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay Bursa'da meydana geldi. Olayda bir hasta yakını Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış'ı darp etti. Alkış müşahede altına alınırken saldırgan kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:38
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        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
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        Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadın doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını T.E. (30) girdi.

        Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, T.E. tarafından darp edildi.

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        DOKTOR MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI

        Hasta yakınının yumruk atması nedeniyle yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

        SALDIGAN YAKALANDI

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darp edilmesi nedeniyle hastanedeki bazı poliklinikler bugün için grev kararı aldı.

        Fotoğraflar: DHA

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