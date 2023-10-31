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        Haberler Dünya İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: "Gazze'ye Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı bomba atıldı"

        İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: "Gazze'ye Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı bomba atıldı"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü. Gazze hükümeti 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye atılan bombaların Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.10.2023 - 07:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:39
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        İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

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        İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

        "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

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        Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

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        GAZZE'YE SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

        İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

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        İsrail uçakları Gazze'nin birçok bölgesine aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürüyor.

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        "İSRAİL ASKERİ ARAÇLARINI VURDUK"

        Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

        Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

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        Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.

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        TÜRK-FİLİSTİN HASTANESİ BOMBALANDI

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

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        Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine İsrailin hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

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        Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi.

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        Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

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        Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı Haberi Görüntüle
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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