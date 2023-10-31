Galatasaray'da 'pahalı' transferlerin katkısı hafif oldu Galatasaray şampiyon tamamladığı sezonun ardından kadrosunda büyük bir değişime gitti ve yaz transfer döneminde geçen sezonu kiralık tamamlayan Kaan Ayhan ve Mauro Icardi'nin dışında 12 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. 19. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin gösterdiği performans eleştirileri beraberinde getirdi. Cimbom'un söz konusu süreçteki en skorer 10 oyuncusunun 6'sı, geçen sezon kadroda bulunan yıldızlar oldu

Bu sezon da mutlak şampiyonluk hedefleyen ve Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, yeni yıldızlarında umduğunu bulamadı.

Bu yaz kadrosuna 12 yeni oyuncu katan sarı-kırmızılılar çeşitli bölgedeki yeni yüzlerden katkı almakta zorlandı. Davinson Sanchez dışında fark yaratan bir transfer bulamayan sarı-kırmızılılarda Ziyech, Ndombele, Zaha, Tete beklentilerin altında kaldı; Kerem Demirbay, Angelino ise vasatı bulamadı. Cedric Bakambu ise henüz varlık gösteremedi.

BONSERVİSLERE 20 MİLYON EURO'YA YAKIN PARA ÖDENDİ 13. bitirdiği sezonun ardından Dursun Özbek ve Erden Timur yönetimiyle büyük bir değişime giden sarı-kırmızılılar, kadroyu sil baştan değiştirmiş ve sezonu şampiyon tamamlayarak karşılığını almıştı. REKLAM Bu yaz da benzer bir süreç geçiren Cimbom, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan gibi geçen sezondan kalan oyuncular dışındaki 12 transfere 20 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödedi. Serbest statüyle kadroya katılan Tete ve Zaha'nın imza paralarıyla toplam meblağ 20 milyon Euro'yu aştı.

SOL BEKTEKİ KANAMA SÜRÜYOR Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadroda zayıf bölge olarak görülen sol beke Angelino da çare olamadı. Sarı-kırmızılıların temmuzun başlarında imza attırdığı Angelino, yeni takımıyla sezon öncesi kampının bir kısmına çıksa da sezonun geri kalan kısmında etkili olamadı. Son yıllarda üçlü savunma kurgusunda oynayan İspanyol futbolcu, dörtlü savunmada daha rahat ettiğini söylese de vasatı bulamadı.

OPSİYON MADDESİNE 4 MAÇ KALDI Birçok maçta savunmadaki performansı ve eforuyla eleştiri konusu olan Angelino'nun kiralık anlaşmasında ise 20 maç oynama maddesi bulunuyor. 16 maçta 1 gol atıp 1 golün de hazırlayıcısı olan 26 yaşındaki sol bek, dört maça daha çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk bedel ile Galatasaray'a bonservisiyle transfer olacak. NDOMBELE İLE KEREM DEMİRBAY, BİR OLIVEIRA ETMEDİ! Yaz aylarında transfer için en çok adı geçen mevki orta sahada ise yeni gelenler, gidenleri arattı! Sarı-kırmızılılar bu bölgeye Kerem Demirbay'ı transfer ederken son günlerdeyse Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. İki futbolcu şimdiye kadar toplamda 724 dakika süre alabilirken performans anlamında Sergio Oliveira'yı geçemedi.

Cimbom'un şampiyon kadrosunun omurgalarından biri olan Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında ilk 11'de oynarken 13 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ndombele ve Kerem Demirbay'ın skor katkısı ise 1 asistle sınırlı kaldı. Futbolcu Ülkesi Geldiği takım Yaş Bonservis-Kiralama (Avro) Maaş İmza Parası Mauro Icardi Arjantin Paris Saint-Germain 30 10 milyon 6 milyon Euro Davinson Sanchez Kolombiya Tottenham 27 9 milyon 500 bin 3 milyon 200 bin Euro Kerem Demirbay Almanya Bayer Leverkusen 30 3 milyon 700 bin 1 milyon Euro Kaan Ayhan Türkiye Sassuolo 28 2 milyon 800 bin Açıklanmadı Angelino İspanya Leipzig 26 1 milyon 500 bin (Kiralama) 2,3 milyon Euro Cedric Bakambu D. Kongo Al-Nasr 32 700 bin 1,5 milyon Euro Halil Dervişoğlu Türkiye Brentford 23 500 bin 20 milyon TL Siraçhan Nas Türkiye Ankaraspor 21 350 bin 1 milyon 350 bin TL Günay Güvenç Türkiye Gaziantep FK 32 250 bin 19 milyon TL Eyüp Aydın Türkiye Bayern Münih 19 250 bin 6 milyon 900 bin TL Tete Brezilya Shakhtar Donetsk 23 Serbest 2 milyon 800 bin Euro 3 milyon 100 bin Euro Wilfried Zaha Fildişi Sahili Crystal Palace 30 Serbest 4 milyon 350 bin Euro 2 milyon 330 bin Euro Hakim Ziyech Fas Chelsea 30 Bedelsiz kiralama 3 milyon 587 bin Euro Tanguy Ndombele Fransa Tottenham 26 Bedelsiz kiralama 3 milyon 136 bin Euro ZAHA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI Sarı-kırmızılıların bu yaz en çok ses getiren transferlerinden ikisi olan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise henüz düzenli oynama şansı bulamadı.

Crystal Palace'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a bonservis bedeliyle gelen 31 yaşındaki Zaha, Olimpija Ljubljana maçında 45 dakika süre aldıktan sonra sakatlığı nedeniyle ligin ilk dört haftasının üçünde forma giyemezken eylül ayı itibariyle ilk 11'e kavuştu. Sarı-kırmızılıların Manchester United ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol atan Zaha, Kopenhag maçında da Tete'ye yaptığı asistle kazanılan 1 puanda pay sahibi oldu. 31 yaşındaki futbolcu bu kritik işlere rağmen taraftarın büyük beklentisinin altında kaldı ve toplamda 11 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.

ZIYECH ÇOK MAÇ KAÇIRDI Galatasaray'ın ağustos ayının sonuna doğru bedelsiz olarak kiraladığı Hakim Ziyech de sezon başını sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Transfermarkt'a göre antrenman eksikliği sebebiyle 4, ayak sakatlığı nedeniyle 5 maçta forma giyemeyen Faslı yıldız, Samsunspor maçında Icardi'nin nefis golünde çektiği şutun yanı sıra Başakşehir deplasmanında da 1 gol ile galibiyette pay sahibi oldu. BAKAMBU SİFTAH YAPAMADI Galatasaray'ın erken yaptığı transferlerden olan Cedric Bakambu ise ön elemelerde şans bulmasına rağmen varlık gösteremedi. Geçen sezon Olympiakos ile gol kralı olan 32 yaşındaki futbolcu çıktığı 8 müsabakada gol ya da asist katkısı yapamadı. Demokratik Kongolu yıldız, ön elemelerde iki gol atan Halil Dervişoğlu'nun da gerisine düştü.

EN SKORER 10 İSMİN ALTISI GEÇEN SEZONDAN Şimdiye kadar 19 resmi maça çıkan Galatasaray'da takımın en skorer 10 oyuncusunun altısı geçen sezon da kadroda bulunan futbolcular oldu. Sarı-kırmızılılarda 17 maçta 15 gol 3 asist ile 18 gole doğrudan katkı sağlayan Mauro Icardi takımın gol yükünü sırtlarken 19 maçta 5 gol atıp 7 golün de hazırlayıcısı olan Kerem Aktürkoğlu da 12 gole doğrudan katkı sağladı. Icardi ve Kerem'i, 18 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergileyen Mertens izlerken 11 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağlayan Zaha ilk beşe giren tek yeni transfer oldu. Rizespor maçında 3 puanı getiren golü kaydeden Sergio Oliveira da 13 maçta 2 gol 1 asistlik performans ile takımına önemli katkı sağladı.

Sarı-kırmızılıların stoperdeki yeni gözdesi olan Davinson Sanchez ise savunma performansının yanı sıra skora da omuz vermesiyle yüzleri güldürdü. Kolombiyalı yıldız 7 maçta 1 gol atarken iki golün de pasını verdi. BİR GOL 600 BİN EURO'YA MAL OLDU Angelino, Tete, Ndombele, Zaha, Kerem Demirbay, Ziyech ve Bakambu yedilisine yıl boyunca toplamda 18 milyon Euro'nun üzerinde maaş ödeyecek olan Galatasaray, sezonun üçte birlik kısmında söz konusu oyunculardan 5 gol 5 asistlik katkı aldı.

Sarı-kırmızılıların aynı zaman dilimi için ödediği ortalama maaş miktarı 6 milyon Euro iken söz konusu futbolcuların her skor katkısı yaklaşık 600 bin Euro'ya patladı.