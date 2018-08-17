Cobh Ramblers - Univ College Dublin sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Cobh Ramblers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Univ College Dublin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 24 puanlı Cobh Ramblers 8. sırada bulunuyor, Univ College Dublin 51 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Cobh Ramblers galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Univ College Dublin galibiyet oranı 1.55. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Cobh Ramblers son hafta oynanan Shelbourne maçında 3-1 yenildi.

Univ College Dublin, Cabinteely karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Cobh Ramblers, 6 gol attı ve 17 gol yedi.

Univ College Dublin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Univ College Dublin, 23 gol atarken 9 gol yedi.

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