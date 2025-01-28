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        Coca-Cola Avrupa'da birçok içeceğini geri çağırdı

        Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 02:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 02:29
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        Coca-Cola Avrupa'da birçok içeceğini geri çağırdı
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        Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

        Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

        Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.

        Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

        Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

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        #coca-cola
        #belçika
        #avrupa
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