Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak. Orta sahada oyun planını Jailson ve Benzia üzerine kuracak olan Hollandalı hoca, Reyes’i stopere çekip kaleyi yine Harun’a teslim edecek. Kanarya’nın gol umudu Slimani olacak! Peki Fenerbahçe'de neler oluyor? Kötü gidişin perde arkası ve günün Fenerbahçe haberleri...
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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak. 4 haftada ideal 11’ini bulmadığı gibi yeni gelenlerle birlikte arayış içerisinde olan teknik direktör Phillip Cocu, milli maç arasında kadro iskeletini oluşturmak istiyor.
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Şampiy10'un haberine göre; Bu boşluğun kendilerine ilaç olacağı görüşünde olan Hollandalı, takıma son katılan isimleri de direkt 11 oyuncusu yapmak istiyor.
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Tüm oyun planını Jailson ile Cezayir Milli Takımı’na çağrılan Yassine Benzia üzerine kurmak niyetinde olan teknik heyet, Konya hazırlıkları kapsamında oyuncuların yeni görevlerini de belirleyecek.
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Kayseri mücadelesinde yedek kalan Mehmet Topal’ın yeniden formasına kavuşması ve Jailson-Benzia ikilisiyle orta sahada görev yapması bekleniyor.
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2. kaptanın 11’e dönmesiyle Diego Reyes de orjinal mevkisine geçecek. Kayseri önünde orta sahada çok sırıtan Meksikalı, 2. yarıda kenara gelmişti.
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Yenilerden Slimani ve kaleci Harun’un da yine şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Frey santrforda Slimani’nin alternatifi olacak.
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Kadıköy'de kenara gelirken taraftarların protesto ettiği Valbuena’nın da kesik yemesi gündemde.
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Fransız futbolcu yerine ya sakatlığını atlatan Aatif ya da Alper oynayacak. Cocu’nun, Slimani’den ise memnun olduğu gelen haberler arasında.
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KÖTÜ GİDİŞİN PERDE ARKASI
Son olarak evinde Kayserispor'a da yenilerek 4. haftada 3. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'de neler oluyor? İşte herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtını cevap buluyor... Alınan bilgilere göre, yönetim kanadından sürekli yalanlansa da futbolu yöneten ikili Cocu ve Comolli arasında soğuk rüzgarlar var. Takvim'de yer alan haber şöyle:
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SERT TARTIŞMA YAŞANDI
İkili arasındaki ilk krizin Ferdi Kadıoğlu yüzünden patlak verdiği ortaya çıktı. Cocu'nun Ozan'la birlikte Ferdi'yi de PAF takımına göndermek istediği, bu nedenle Comolli ile sert bir tartışma yaşadığı öğrenildi.
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COCU DEĞİL COMOLLİ GETİRDİ
Bunun nedeni, iddiaların aksine Ferdi'yi Cocu'nun değil Comolli'nin getirmesi. 1.5 milyon Euro'ya alınan Ferdi'nin menajerlik şirketi Wasserman'la ortaklığı bulunan Comolli, PAF kararına tepki gösterdi.
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SON GERİLİM 1 HAFTA ÖNCE
Cocu ve Comolli 1 hafta önce de büyük gerilim yaşadı... İstediği transferlerin yapılamamasına tepki gösteren Cocu'nun, "İmza atmadan önce bana verdiğiniz sözlerin hiçbirini tutmadınız" diye konuştuğu öğrenildi.
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İSTEDİĞİM İSİMLER GELSEYDİ...
Hollandalı hocanın ayrıca kötü sonuçların ardından faturanın kendisine çıkarılmasından da son derece rahatsız olduğu öğrenildi. Cocu'nun "İstediğim oyuncular alınsaydı böyle olmazdı" dediği iddia edildi.
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YERLİ TRANSFERLERİ KİM YAPTI?
Fenerbahçe'nin yerli oyuncu transferinde yaşanan büyük 'tesadüf' dikkatleri çekiyor... Altınordu'dan alınan Barış Alıcı ve Berke Özer'le birlikte, Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'in menajeri de aynı... Bu isim, aynı zamanda 1907 Derneği'nin yönetim kurulu üyesi de olan Ömer Uzun.
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Ömer Uzun aynı zamanda seçim sürecinde Başkan Ali Koç'a çok büyük bir destek vermiş ve sürekli yanında yer almıştı... Ömer Uzun'un yapılan diğer transferlerde de aktif rol aldığı öne sürülüyor.
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