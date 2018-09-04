9 | 15

KÖTÜ GİDİŞİN PERDE ARKASI



Son olarak evinde Kayserispor'a da yenilerek 4. haftada 3. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'de neler oluyor? İşte herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtını cevap buluyor... Alınan bilgilere göre, yönetim kanadından sürekli yalanlansa da futbolu yöneten ikili Cocu ve Comolli arasında soğuk rüzgarlar var. Takvim'de yer alan haber şöyle: