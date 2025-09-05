Çok ucuz ürünler cazip görünebilir ama merdiven altı üretim olabilir. Okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler burada!

OKUL MALZEMELERİNDE TOKSİK MADDELERE DİKKAT

Okul çantaları, kalemler, silgiler ve boya malzemeleri çocukların ilgisini çeken renkli, kokulu ve tasarımlı ürünlerdir. Ancak bu ürünler bazı toksik maddeler içerebilir.

Örneğin; renklendirmede kullanılan azo boyar maddeler, plastiklerin yumuşak olmasını sağlayan fitalatlar, çantalarda kullanılan nikel gibi maddeler hem kısa hem uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Kanserojen, alerjen etkiler gösterebilir, egzamaya ve endokrin sorunlara sebep olabilir.

Ayrıca fiziksel riskler de vardır; çocuklar kalem uçlarını veya silgileri ağızlarına alarak zarar görebilir.

Sivri uçlu malzemeler yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle ürün seçimi sırasında hem kimyasal hem de fiziksel güvenlik göz önünde bulundurulmalıdır.

AYAKKABI VE ÇANTA SEÇİMİNDE DOĞRU ÖLÇÜ ÖNEMLİ

Çocuklar hızla büyüdüğü için gereğinden büyük ayakkabı ve kıyafet almak sorun yaratabilir. Büyük ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Çanta seçiminde ise çocuğun boyu ve kilosu önemlidir. Fazla ağırlık omurga ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Çekçekli çantalar veya ergonomik sırt çantaları tercih edilmelidir.

ÜRÜN SERTİFİKALARINA DİKKAT Alışverişte CE, TSE veya EN71 belgelerine sahip ürünler tercih edilmelidir. CE belgesi ürünün sağlık ve güvenlik açısından uygun olduğunu, ağır metal içermediğini gösterir. EN71 ise ürünün güvenilirliğini onaylar. Çok ucuz ürünler ise merdiven altı üretim olabilir ve denetlenmemiş olabilir. Solvent bazlı kalemlerden kaçınılmalı, su bazlı ve sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Mataralarda plastik yerine cam veya paslanmaz çelik ürünler daha güvenlidir. Yapıştırıcılarda uçucu madde bulunmamasına dikkat edilmelidir. OKUL KIYAFETLERİNDE ALERJİYE DİKKAT Okul kıyafetleri, okulun belirlediği renk ve standartlara uygun olmalıdır. Kıyafetler, alerjiye yol açabilecek sentetik kumaşlardan yapılmamalıdır. Yumuşak ve nefes alan pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Boyalarda toksik maddeler bulunmamasına dikkat edilmelidir. Kıyafetler çok bol veya uzun olmamalıdır; aksi halde koşarken takılma ve düşme riski artar. Ayakkabılarda ip ve bağcık yerine cırt cırtlı modeller güvenli ve pratiktir. Tabanının kaymaz olması, çocuğun güvenli hareket etmesini sağlar.