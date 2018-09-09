SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
çocuk sağlığı
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Çocuğunuz okula başlamadan bu muayeneleri mutlaka yaptırın

Okulların açılmasından önce çocuklara görme ve işitme testlerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "İşitmesi normal gelen çocuğa basit bir işitme testiyle bazı tiz sesleri duymadıklarını fark ediyoruz. Görme ve işitmesinde en ufak bir sorun çocukların okuldaki akademik başarılarını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor" diye konuştu

09.09.2018 - 11:14 | Güncelleme: DHA

Çocuk sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, çocukların okula gitmeden önce mutlaka göz, diş muayenesi ve işitme testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi 'Kahramanlar Okula Hazır' semineri düzenlendi. Uzmanlar seminerde ebeveynlerin çocukların sağlıklı bir okul hayatı geçirmesi için dikkat etmesi gerekenleri anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara genel sağlık taraması yapıldı. Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, seminerde çocukların doğru beslenmesi ve hastalıklardan korunmalarına yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

"ÇOCUKLAR OKULA ÖNCE PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLANMALI"

Çocukların okula önce psikolojik olarak hazırlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çivilibal, "Okul başlamadan önce çocukların mutlaka göz, diş muayenesi ve işitme testlerinin yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü dışarıdan baktığımızda gözü sağlıklı gözüken çocuğun muayene sonrasında görme kusurlarının olduğunu görebiliyoruz" dedi. 

"GÖRME VE İŞİTME TESTİ MUTLAKA YAPILMALIDIR"

Görme ve işitme testlerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çivilibal, "Yine işitmesi normal gelen çocuğa basit bir işitme testiyle bazı tiz sesleri duymadıklarını fark ediyoruz. Görme ve işitmesinde en ufak bir sorun çocukların okuldaki akademik başarılarını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bunların yanı sıra kan sayımı yapıp bazı vitamin düzeylerine bakarak çocukların ihtiyacı olan destekler varsa doğal beslenme ve ilaç takviyeleri almalarını sağlıyoruz" diye konuştu. 

"İLAÇ VE GIDA TAKVİYELERİNİN TAVSİYESİ OLMAZ"

İlaç ve gıda takviyelerinde insanların birbirlerine tavsiyelerinin yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, "Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılması sonucunda kişiler birbirlerine kullandıkları ilaçları veya bazı gıda takviyelerini tavsiye edebiliyorlar. Kesinlikle vitamin kullanımları ve beslenme bireyselleştirilmelidir, her çocuk için ayrı ayrı olmalıdır.Bu kararı hekimle aile ortak almalıdır" ifadelerini kullandı. 

"ÇOCUĞA EVDE KAHVALTI YAPTIRIN"

Okul çağı çocuklarında kahvaltı alışkanlığı mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çivilibal, "Çocuklar evde kahvaltı yapıp okula gitsin. Son yıllarda aile sofrası kavramından uzaklaştık. Çocukların, anne ve babalarıyla hatta aile büyüklerinin özellikle akşam yemeğinin bir arada yenmesini istiyoruz. Bu şekilde hem çocukları abur cuburdan uzaklaştırmış oluruz hem de sofra kültürü oluşturabiliyoruz" dedi. 

"ÇOCUKLARI SALAM, SUCUK VE SOSİSTEN UZAK TUTUN"

Çocuğun yeme alışkanlığında anne ve babanın rol model olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çivilibal, "Yumurta,peynir, zeytin ve süt ürünlerini çocuklar mutlaka tüketmelidir. Ne yazık ki çocuklarımızda hızlı yemek yeme alışkanlığı oluştu. Mümkün olduğunca salam, sosis ve sucuktan katkı maddesi yoğun ürünlerden uzak tutmalıyız. Çocukların sağlıklı kahvaltı yapması için de ebeveynlerin rol model olması gerekiyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X