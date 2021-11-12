Çocuğunuzun bir hayvanla büyütmesinin faydaları

Uzman Klinik Psikolog Emine Fettahoğlu, çocukları hayvanlarla büyütmenin yararları hakkında bilgi verdi.

Fobisi olan ebeveynler, çocuklara olumsuz duygularınızı yansıtmayın

Çocukların hayvan sevgisi kazanması çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuğa hayvan sevgisinin aşılanmasında öncelikle anne babanın ne derece rol model olabileceği bilinmelidir. Havyan fobisi gibi nedenlerle hayvanlara yaklaşamayan ebeveynlerin çocuklarına olumsuz duygularını yansıtmaması gerekir. Temizlik konusunda endişeleri olan ebeveynler evde hayvan bakımını üstlenmek istemezler. Bu tür durumlarda çocukların balık gibi hayvanların bakımını üstlenmelerine yardımcı olunabilir. Hayvan sevgisini aşılayabilmek için, eve ailenin ortak kararı ile evcil hayvan alınabilir. Bu hayvanın bakımı konusunda çocuk mutlaka doğru bilgilendirilmelidir. Belgesel izlemek, dergi incelemek, ilgisini çekecek hayvanlar hakkında kitap okumak, sokakta yaşayan hayvanlara yardımda bulunmak çocuğa hayvan sevgisini aşılamakta ilk adımlardan sayılabilir.

Çocuğun isteğinin bir anlık heves olmadığından emin olun

Ebeveynlerin bir hayvanın bakımını üstlenmek konusunda doğru kararlar alması gerekir. Aksi halde eve hayvan almak hem çocuğa hem de hayvana zarar verebilir. Ebeveynler çocuklarının hayvan bakımını üstlenebilecek düzeyde ve istekte olup olmadıklarını öncelikle değerlendirmelidir. Çünkü çocukların bir anlık istekleri doğrultusunda eve alınan hayvanlar, çocuğun ve ebeveynin ilgisinin azalması durumunda yalnızlık, açlık ve ilgisizlik gibi durumlarla karşılaşabilmekte ya da daha kötü olarak sokağa ya da barınaklara bırakılmaktadır. Çocuklarına hayvan almak isteyen ebeveynler öncelikle onların bir hayvanla aynı evi paylaşmaya hazır olup olmadıklarını değerlendirmelidir. Eve hayvan almadan önce çocuklara düşecek sorumluluklar konuşulmalıdır. Hayvanın bakımını kimin üstleneceği belirlenmelidir. Çocuklar hayvanın bakımını üstlenemediklerinde ebeveynler bu durumun devamını sağlamalıdır. Çocuklar hayvana sahip çıkmadığında ebeveynler hayvanın sorumluluğunu üstlenmelidir. Çocuğa hayvanın bir oyuncak değil, bir canlı olduğu ve onun üzerinde kendilerinin sorumlulukları olduğu anlatılmalıdır.

Hayvan bakımı çocuğa pek çok yönden katkı sağlar

Çocukları hayvanlarla büyütmenin sağladığı faydalar şöyle sıralanmaktadır:

* Bir çocuğun evdeki hayvanı ile birlikte oyunlar oynaması, temas halinde bulunması, onunla birlikte koşturması fiziksel gelişimine katkıda bulunur.

* Hayvanın hareketlerini gözlemlemesi, bir hayvanın duygusuna eşlik edebilmesi çocuğun duygusal gelişimine yardımcı olur.

* Hayvan ile birlikte gezmesi, sorumluluğunu alması, beslemesi çocuğun daha duyarlı bir kişi olmasına ve akran ilişkisine destek olarak sosyalleşmesine olanak sağlar.

* Çocuğun farklı türden hayvanlar görmesi, özelliklerini bilmesi, onları keşfetmesi zihinsel gelişimine fayda sağlar.

* Çocuğun hayvan sevgisi kazanması özgüvenli ve dışa dönük bir birey olmasına kapı açmaktadır. Akranları ile iletişimi, kendisini kolaylıkla ifade edebilmesi için çocuğun hayvan sevgisini bilmesi büyük ayrıcalıktır.

* Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar akranlarına, büyüklerine, canlı ve cansız tüm varlıklara kolaylıkla uyum sağlar ve diğer çocuklara göre kendilerini daha az yalnız hissederler.

* Çocuğun çeşitli sorumlulukları arasında hayvan bakımının da olması sorumluluk duygusunun gelişimine olanak sağlar.

* Temas ettiği, bakımını kendisi yaptığı hayvana karşı yardım etme talebi olduğu sürece çocuğun fobisi oluşmaz, empati kurmayı öğrenir, koşulsuz sevgiyi kavrar, bakımını üstlendiği hayvana sevgisinin artması ile birlikte merhamet duygusu gelişir.

* Hayvan sevgisi çocukların kendi dünyasının dışındaki canlılara karşı da saygı duymayı ve sevmeyi öğrenmelerine öncü olur.

* Hayvanın bakımına ilişkin durumları üstleniyor olması özgüveni ve özsaygısına yarar sağlar.

* Aile içi iletişimin kuvvetlenmesine olanak sağlar, ailede evcil hayvanın olması işbirliği ve paylaşımcı davranışların artmasına olanak tanır.