Dünyada küçük çocukları olan anne-babaların en fazla korktuğu hastalıklardan bir tanesi çocuk felci. Çocuklarda kalıcı tahribatlar bırakan bu hastalık pek çok anne baba tarafından araştırılıyor. Peki çocuk felci nedir, hangi yaşlarda görülür? Çocuk felcinin tedavisi var mı? İşte ayrıntılar...

ÇOCUK FELCİ NEDİR?

Çocuk felci, çocuk felci virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık zaman zaman ölümlere neden olabilir. Bazen beyindeki sinir hücreleri de çocuk felci virüsü tarafından tutulur. Bu da solunum yetmezliği ve ölüme neden olabilir.

Üç farklı tipi olan çocuk felci virüsü, bağırsaklarda çoğalarak, vücudun diğer bölgelerine yayılır ve hafif, nezle benzeri bulgularla başlar. Her 200 vakadan bir tanesinde, hastalık etkeni olan virüs omuriliğe geçerek orada kasların hareketlerini sağlayan sinir hücrelerini tahrip eder. Bu tahribat kalıcı olur. Sinir hücrelerinin yerini yeni hücreler alamadığı için, etkilenen kaslar çalışamaz ve hastalık hayat boyu sürecek felçlere neden olur. Çocuk felci en azından yardımsız yürüyememek demek.

ÇOCUK FELCİ HANGİ YAŞLARDA GÖRÜLÜR?

Hastalık en sık 5 yaşından küçük çocuklarda görülür, ancak daha büyük çocuklar da hastalığa yakalanabilir. Vakalar, erişkinlerde seyrek olarak görülmekle birlikte, nadiren ortaya çıkabilir.

ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, özellikle hijyen koşullarının kötü olduğu bölgelerde bir çocuktan diğer çocuğa kirlenmiş besin ve sular dışkı yoluyla bulaşır. Hastalık etkeni virüsün uzun süreli taşıyıcısı yoktur, hayvanlar da hastalık etkenini taşımazlar. Çocuk felci virüsü, sadece kanalizasyonda 3 ay boyunca canlı kalabilir.

ÇOCUK FELCİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Çocuk felci hastalığının tedavisi yoktur. Çocuk felci virüsü ile enfekte birçok çocukta hastalık hafif seyrederek sadece nezle benzeri bulgular verir. Ancak, felçlerin ortaya çıktığı çocuklarda bu felçler tedavi ile düzelmez ve hayat boyu devam eder.

ÇOCUK FELCİ AŞISI

Çocukların rutin aşı çizelgelerinde bu aşı zaten var. Bizim ülkemizde bağışıklık sağlamak amacıyla çocuklara toplam 5 doz aşı uygulanıyor. Bu aşılar; çocuk 2. ayını doldurduğunda başlayarak birer ay ara ile (2., 3. ve 4. aylarda) toplam 3 doz olacak şekilde tamamlanıyor. Daha sonra hatırlatma dozu denilen aşılar çocuk 1.5 yaşında iken ve ilkokul birinci sınıfta yapılıyor.