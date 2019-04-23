Türkiye bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği 23 Nisan 1920'nin üzerinden 99 yıl geçti. 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmişti. 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanmasının 90'ıncı yıldönümünde rakamlar bayram olmaktan uzak. 2018 'Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı' ilan edilmişti ancak çocuk işçi sayısı 2018'de 7 bin arttı.

AĞIR İŞTE ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRANA 2 BİN 292 LİRA CEZA

7 BİN KİŞİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı istatistikler çocuk işçi sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor. TÜİK'in açıkladığı çocuk istatistiklerinde sadece 15-17 yaş grubu çocuklara dair işgücü istatistikleri yer aldı.

Yıl Toplam çocuk İşgücü (Bin) İstihdam edilenler (Bin) İşsiz sayısı (Bin) İşsizlik oranı (%) 2014 3.922 824 709 115 13.9 2015 3.956 832 716 116 13.9 2016 3.944 819 709 110 13.5 2017 3.886 790 678 113 14.3 2018 3.770 797 685 112 14.1

Buna göre son 1 yılda istihdam edilen 15-17 yaş arasındaki çocuk sayısı 7 bin artarak 678 binden 685 bine yükseldi. İşsiz 112 bin çocuğu da hesaba katarsak rakam 797 bine yükseliyor.

ERKEK ÇOCUKLAR YÜKÜ TAŞIDI

Önceki yılların aksine bu artışın yükünü bu kez erkek çocuklar taşıdı. 2017 yılında 485 bin olan erkek çocuk işçi sayısı 2018 yılında 498 bine yükseldi.

Yıl Erkek çocuk nüfusu(Bin) İşgücü (Bin) İstihdam edilenler (Bin) İşsiz sayısı (Bin) İşsizlik oranı (%) 2014 2.013 592 503 90 15.2 2015 2.028 580 497 83 14.4 2016 2.021 561 480 81 14.4 2017 1.995 568 485 83 14.7 2018 1.937 581 498 84 14.4

İŞGÜCÜNE KATILIMDA KIZ ÇOCUKLAR DÜŞÜŞTE

Çalışan kız çocuk işçi sayısı ise193 binden 187 bine indi.

Yıl Kız çocuk (Bin) İşgücü (Bin) İstihdam edilenler (Bin) İşsiz (bin) İşsizlik oranı (%) 2014 1 909 231 206 25 10.8 2015 1 928 252 219 32 12.8 2016 1 923 258 228 29 11.4 2017 1 891 222 193 30 13.3 2018 1 833 215 187 29 13.3

ERKEK ÇOÇUKLARDA İSTİHDAMA KATILIM ARTTI



TÜİK verilerine göre 15-17 yaş arasındaki çocuklarda istihdama katılım oranı toplamda yüzde 20.3'ten yüzde 21.1'e çıktı. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 28.5'ten yüzde 30'a çıkarken, kız çocuklarda ise yüzde 11.8'de kaldı.

'GENÇ' ÇALIŞAN OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'nin de onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi, 18 yaşından küçük herkesi "çocuk" olarak tanımlıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler genç çalışan olarak tanımlanıyor.

ANA FAKTÖR YOKSULLUK

TÜİK'in 1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında yaptığı çocuk işgücü araştırmalarına göre çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluk ve işsizlik geliyor. Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz hane halkı geliri, çocukların çalışmalarına neden oluyor. Gelir kaynakları kıt olan ailelerin çocuklarını okula göndermekten kaçınması ve eğitimsizliği çocuk işçiliği sonucunu doğuruyor.TÜİK'in 1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında yaptığı çocuk işgücü araştırmalarının sonuncusu 7 yıl öncesine ait.

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI DÜŞÜYOR

Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan toplam yaş bağımlılık oranı 2018 yılında yüzde 47.4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 34.5 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33.5, 2050 yılında yüzde 28.7 ve 2080 yılında Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33.5, 2050 yılında 26.7'ye gerileyeceği öngörüldü.

NÜFUSUN YÜZDE 28'İ ÇOCUK

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422'sini çocuk nüfus oluşturdu. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocuk nüfus oluşturdu.





Yıl Toplam nüfus Toplam çocuk nüfus (0-17 yaş) Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (%) 1935 16.158.018 7.277.722 45.0 1945 18.790.174 8.667.314 46.1 1950 20.947.188 9.470.412 45.2 1955 24.064.763 10.902.635 45.3 1960 27.754.820 12.823.514 46.2 1965 31.391.421 14.998.754 47.8 1970 35.605.176 17.263.147 48.5 1975 40.347.719 18.969.445 47.0 1980 44.736.957 20.572.272 46.0 1985 50.664.458 22.360.927 44.1 1990 56.473.035 23.577.783 41.8 2000 64.729.501 22.800.988 35.2 2007 70.586.256 22.299.995 31.6 2008 71.517.100 22.497.241 31.5 2009 72.561.312 22.638.411 31.2 2010 73.722.988 22.699.503 30.8 2011 74.724.269 22.709.283 30.4 2012 75.627.384 22.692.174 30.0 2013 76.667.864 22.761.702 29.7 2014 77.695.904 22.838.482 29.4 2015 78.741.053 22.870.683 29.0 2016 79.814.871 22.891.140 28.7 2017 80.810.525 22.883.288 28.3 2018 82.003.882 22.920.422 28.0 2023 86.907.367 23.484.561 27.0 2030 93.328.574 23.863.565 25.6 2040 10. 331.233 23.366.571 23.3 2060 107.095.998 2. 862.293 20.4 2080 107.100.904 20.333.232 19.0



ÇOCUK NÜFUSU AZALIYOR



Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluşturuyordu. 2018 yılında yüzde 28'e inen bu oranın 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA, EN DÜŞÜK OLDUĞU İL TUNCELİ

2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 46.3 ile Şanlıurfa, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16.7 ile Tunceli oldu.





ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKE İTALYA



Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler yüzde 24.8 ile İrlanda, yüzde 21.9 ile Fransa ve yüzde 21.1 ile Birleşik Krallık. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16.2 ile İtalya, yüzde 16.4 ile Almanya ve yüzde 16.6 ile Malta şeklinde sıralandı