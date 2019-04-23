Türkiye bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği 23 Nisan 1920'nin üzerinden 99 yıl geçti. 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmişti. 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanmasının 90'ıncı yıldönümünde rakamlar bayram olmaktan uzak. 2018 'Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı' ilan edilmişti ancak çocuk işçi sayısı 2018'de 7 bin arttı.
7 BİN KİŞİ ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı istatistikler çocuk işçi sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor. TÜİK'in açıkladığı çocuk istatistiklerinde sadece 15-17 yaş grubu çocuklara dair işgücü istatistikleri yer aldı.
|Yıl
|Toplam çocuk
|İşgücü (Bin)
|İstihdam edilenler (Bin)
|İşsiz sayısı (Bin)
|İşsizlik oranı (%)
|2014
|3.922
|824
|709
|115
|13.9
|2015
|3.956
|832
|716
|116
|13.9
|2016
|3.944
|819
|709
|110
|13.5
|2017
|3.886
|790
|678
|113
|14.3
|2018
|3.770
|797
|685
|112
|14.1
Buna göre son 1 yılda istihdam edilen 15-17 yaş arasındaki çocuk sayısı 7 bin artarak 678 binden 685 bine yükseldi. İşsiz 112 bin çocuğu da hesaba katarsak rakam 797 bine yükseliyor.
ERKEK ÇOCUKLAR YÜKÜ TAŞIDI
Önceki yılların aksine bu artışın yükünü bu kez erkek çocuklar taşıdı. 2017 yılında 485 bin olan erkek çocuk işçi sayısı 2018 yılında 498 bine yükseldi.
|Yıl
|Erkek çocuk nüfusu(Bin)
|İşgücü (Bin)
|İstihdam edilenler (Bin)
|İşsiz sayısı (Bin)
|İşsizlik oranı (%)
|2014
|2.013
|592
|503
|90
|15.2
|2015
|2.028
|580
|497
|83
|14.4
|2016
|2.021
|561
|480
|81
|14.4
|2017
|1.995
|568
|485
|83
|14.7
|2018
|1.937
|581
|498
|84
|14.4
İŞGÜCÜNE KATILIMDA KIZ ÇOCUKLAR DÜŞÜŞTE
Çalışan kız çocuk işçi sayısı ise193 binden 187 bine indi.
|Yıl
|Kız çocuk (Bin)
|İşgücü (Bin)
|İstihdam edilenler (Bin)
|İşsiz (bin)
|İşsizlik oranı (%)
|2014
|1 909
|231
|206
|25
|10.8
|2015
|1 928
|252
|219
|32
|12.8
|2016
|1 923
|258
|228
|29
|11.4
|2017
|1 891
|222
|193
|30
|13.3
|2018
|1 833
|215
|187
|29
|13.3
ERKEK ÇOÇUKLARDA İSTİHDAMA KATILIM ARTTI
TÜİK verilerine göre 15-17 yaş arasındaki çocuklarda istihdama katılım oranı toplamda yüzde 20.3'ten yüzde 21.1'e çıktı. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 28.5'ten yüzde 30'a çıkarken, kız çocuklarda ise yüzde 11.8'de kaldı.
'GENÇ' ÇALIŞAN OLARAK TANIMLANIYOR
Türkiye'nin de onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi, 18 yaşından küçük herkesi "çocuk" olarak tanımlıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler genç çalışan olarak tanımlanıyor.
ANA FAKTÖR YOKSULLUK
TÜİK'in 1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında yaptığı çocuk işgücü araştırmalarına göre çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluk ve işsizlik geliyor. Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz hane halkı geliri, çocukların çalışmalarına neden oluyor. Gelir kaynakları kıt olan ailelerin çocuklarını okula göndermekten kaçınması ve eğitimsizliği çocuk işçiliği sonucunu doğuruyor.TÜİK'in 1994, 1999, 2006 ve 2012 yıllarında yaptığı çocuk işgücü araştırmalarının sonuncusu 7 yıl öncesine ait.
ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI DÜŞÜYOR
Bir ülkede 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan toplam yaş bağımlılık oranı 2018 yılında yüzde 47.4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 34.5 olarak gerçekleşti. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33.5, 2050 yılında yüzde 28.7 ve 2080 yılında Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 33.5, 2050 yılında 26.7'ye gerileyeceği öngörüldü.
NÜFUSUN YÜZDE 28'İ ÇOCUK
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422'sini çocuk nüfus oluşturdu. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocuk nüfus oluşturdu.
|Yıl
|Toplam nüfus
|Toplam çocuk nüfus (0-17 yaş)
|Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (%)
|1935
|16.158.018
|7.277.722
|45.0
|1945
|18.790.174
|8.667.314
|46.1
|1950
|20.947.188
|9.470.412
|45.2
|1955
|24.064.763
|10.902.635
|45.3
|1960
|27.754.820
|12.823.514
|46.2
|1965
|31.391.421
|14.998.754
|47.8
|1970
|35.605.176
|17.263.147
|48.5
|1975
|40.347.719
|18.969.445
|47.0
|1980
|44.736.957
|20.572.272
|46.0
|1985
|50.664.458
|22.360.927
|44.1
|1990
|56.473.035
|23.577.783
|41.8
|2000
|64.729.501
|22.800.988
|35.2
|2007
|70.586.256
|22.299.995
|31.6
|2008
|71.517.100
|22.497.241
|31.5
|2009
|72.561.312
|22.638.411
|31.2
|2010
|73.722.988
|22.699.503
|30.8
|2011
|74.724.269
|22.709.283
|30.4
|2012
|75.627.384
|22.692.174
|30.0
|2013
|76.667.864
|22.761.702
|29.7
|2014
|77.695.904
|22.838.482
|29.4
|2015
|78.741.053
|22.870.683
|29.0
|2016
|79.814.871
|22.891.140
|28.7
|2017
|80.810.525
|22.883.288
|28.3
|2018
|82.003.882
|22.920.422
|28.0
|2023
|86.907.367
|23.484.561
|27.0
|2030
|93.328.574
|23.863.565
|25.6
|2040
|10. 331.233
|23.366.571
|23.3
|2060
|107.095.998
|2. 862.293
|20.4
|2080
|107.100.904
|20.333.232
|19.0
ÇOCUK NÜFUSU AZALIYOR
Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluşturuyordu. 2018 yılında yüzde 28'e inen bu oranın 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.
ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA, EN DÜŞÜK OLDUĞU İL TUNCELİ
2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 46.3 ile Şanlıurfa, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16.7 ile Tunceli oldu.
ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKE İTALYA
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler yüzde 24.8 ile İrlanda, yüzde 21.9 ile Fransa ve yüzde 21.1 ile Birleşik Krallık. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16.2 ile İtalya, yüzde 16.4 ile Almanya ve yüzde 16.6 ile Malta şeklinde sıralandı
|Ülke
|Toplam nüfus
|Çocuk nüfus 0-17 yaş
|Çocuk nüfus oranı (%)
|Avrupa Birliği-28 ülke
|512.379.225
|95.747.676
|18.7
|Almanya
|82.792.351
|13.538.146
|16.4
|Avusturya
|8.822.267
|1.533.569
|17.4
|Belçika
|11.398.589
|2.309.214
|20.3
|Birleşik Krallık
|66.273.576
|14.016.366
|21.1
|Bulgaristan
|7.050.034
|1.192.746
|16.9
|Çek Cumhuriyeti
|10.610.055
|1.948.890
|18.4
|Danimarka
|5.781.190
|1.165.500
|20.2
|Estonya
|1.319.133
|252.117
|19.1
|Finlandiya
|5.513.130
|1.066.261
|19.3
|Fransa
|66.926.166
|14.648.928
|21.9
|Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
|864.236
|168.574
|19.5
|Hırvatistan
|4.105.493
|716.825
|17.5
|Hollanda
|17.181.084
|3.386.096
|19.7
|İrlanda
|4.830.392
|1.195.856
|24.8
|İspanya
|46.658.447
|8 .351.971
|17.9
|İsveç
|10.120.242
|2.121.598
|21.0
|İtalya
|60.483.973
|9.806.357
|16.2
|Letonya
|1.934.379
|358.762
|18.5
|Litvanya
|2.808.901
|503.015
|17.9
|Lüksemburg
|602.005
|116.805
|19.4
|Macaristan
|9.778.371
|1.715.113
|17.5
|Malta
|475.701
|79.163
|16.6
|Polonya
|37.976.687
|6.874.006
|18.1
|Portekiz
|10.291.027
|1.755.409
|17.1
|Romanya
|19.530.631
|3.680.850
|18.8
|Slovakya
|5.443.120
|1.006.982
|18.5
|Slovenya
|2.066.880
|366.526
|17.7
|Yunanistan
|10.741.165
|1.872.031
|17.4
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.